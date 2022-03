Renuncian 8 candidatos a circunscripciones de paz en Valledupar: “Nos fueron negadas las garantías”

Después de permanecer 10 días encadenados en la puerta de la Registraduría de Valledupar y a tres días de las elecciones del Congreso, ocho candidatos a circunscripciones de paz anunciaron la renuncia a sus aspiraciones.

“Tengan presente que la renuncia que nosotros presentaremos es una renuncia a la que nos obligaron. Nosotros queríamos participar, teníamos toda la intención, pero se nos fueron negadas las garantías”, indicó Luis Fernando Lara, candidato a la curul de paz que renunció

Candidatos de otros municipios de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 12, como Patricia Obregón, del Magdalena, se sumarán a la renuncia para no legitimar el proceso electoral.

“Más de 25 candidatos y candidatas hemos decidido renunciar colectivamente porque no vamos a permitir ser usados como legitimadores de un proceso que revictimiza”, señaló Obregón.

Durante una protesta en Santa Marta, la candidata denunció públicamente que ha recibido amenazas y que estas buscan favorecer la candidatura de Jorge Tovar, conocido como ‘Yoyo’, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40.

“Nos amenazan a los líderes, dicen que si no votan por el hijo de Jorge 40 los matamos, y todavía tenemos que quedarnos callados. Respétenos, por favor”, reclamó.

Una comisión de observadores de la Unión Europea le hace seguimiento a las denuncias, como garantes de la implementación del acuerdo de paz con las FARC.

“No necesitas que te pongan un arma, el solo hecho de que te digan no puedes venir al territorio es suficiente. ¿O es que quieren que presentemos evidencia, dónde está el arma, dónde me dispararon?”, dijo Obregón.

Jorge Tovar decidió no dar entrevistas todavía, pero advirtió que también es víctima del conflicto armado, que tiene derecho a aspirar a la curul de paz y que no conoce de las amenazas a otros candidatos.