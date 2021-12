Revive pelea de Galán y Lara en Nuevo Liberalismo: “Su ingreso no puede volverse extorsión pública”

La disputa entre Rodrigo Lara y Juan Manuel Galán por la candidatura presidencial del Nuevo Liberalismo no para. En las últimas horas, en dos videos, Lara arremetió contra Galán por -según él- no permitir que en la consulta de marzo definan el candidato y ahora pretenda buscarlo través de una encuesta.

“Esa encuesta que sacaron de la manga sin consultar, sin que fuera acordada, me recuerda a las licitaciones de Emilio Tapia, licitaciones con pliego sastre que abren intempestivamente sin que nadie se dé cuenta”, aseguró Rodrigo Lara.

Juan Manuel Galán calificó como un atropello estas declaraciones y cuestionó los métodos de Lara para ingresar al Nuevo Liberalismo.

“No podemos convertir su ingreso en una extorsión pública y no se puede fabricar la sensación de que aquí los hermanos Galán controlamos todo, porque eso no es cierto”, aseguró el precandidato presidencial.

Pero, además, Juan Manuel Galán reveló detalles de su último encuentro con Rodrigo Lara, los cuales, según este último, son falsos.

“Hace una semana sostuvimos una reunión con ustedes en donde usted nos dijo que al Nuevo Liberalismo había que traer a Fico Gutiérrez, a Peñalosa, al Partido Conservador, a toda la clase política tradicional que representa el continuismo en Colombia”, dijo Galán.

Por su parte, Lara respondió: “Decir que yo invite al Partido Conservador a ingresar al Nuevo Liberalismo es risible y es tan absurdo que se cae de su propio peso”.

La otra crisis política la vive hoy el partido de los cristianos Colombia Justa y Libres, pues el precandidato presidencial John Milton Rodríguez se podría quedar sin esa aspiración, luego de que el Consejo Nacional Electoral aceptara los reparos de Ricardo Arias, fundador de dicho partido.

Los reparos son sobre irregularidades en la asamblea en la que Rodríguez fue proclamado como candidato. Por eso, Arias ya tomó decisiones.

“Me corresponde ahora, como presidente del partido, convocar una nueva convención nacional para que tome las decisiones correspondientes, entre ellas, para que elija nuestro candidato a la Presidencia”, afirmó Ricardo Arias.

John Milton Rodríguez no entregó declaraciones sobre su postulación presidencial que para Arias no tiene validez.

“En mi caso, como presidente único, solo estuve el 6 de noviembre en la convención nacional. Por lo tanto, actos que hubieran sucedido después carecen de validez”, anotó Arias.

El siguiente round político de estos cuatro precandidatos presidenciales ya queda para el próximo año.