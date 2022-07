Roce entre Gustavo Bolívar y Roy Barreras por elección del nuevo contralor

Un choque se desató entre Gustavo Bolívar y Roy Barreras por la elección del próximo contralor de Colombia. Un cruce de trinos evidenció la incómoda relación entre los dos representantes del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro .

Gustavo Bolívar afirmó que “Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el ‘tapen-tapen’ 4 años más” y que “varias personas del Pacto (Histórico) me han llamado para abogar por ella”.

“Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla”, puntualizó.

La respuesta de Roy Barreras no se hizo esperar. Contestó de igual forma, a través de un trino: “Apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del gobierno de Petro Gustavo responder a tus ataques, pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente”.

“Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir”, añadió el próximo presidente del Senado.

Apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del gobierno de @petrogustavo responder a tus ataques pero no se puede volver el chisme una actividad politica. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré juridicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir. https://t.co/LdVnZfB7uw — Roy Barreras (@RoyBarreras) July 14, 2022