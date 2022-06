Rodolfo Hernández a Fajardo: ”El día que quiera, de aquí al 19, lo recibo con los brazos abiertos"

Una de las movidas políticas de este lunes, 6 de junio de 2022, pasó por las toldas del Nuevo Liberalismo, que confirmó su apoyo a la campaña de Rodolfo Hernández. Asimismo, la jornada estuvo marcada por el cruce de mensajes entre Sergio Fajardo y el candidato presidencial.

En contexto: Nuevo Liberalismo apoyará a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta

“El partido cree que Rodolfo Hernández representa una emoción de centro que, hay que reconocerlo, en la Coalición de Centro Esperanza no supimos interpretar. Ese centro no quiere el continuismo uribista, pero tampoco cree en la propuesta de Gustavo Petro”, declaró el presidente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán.

Publicidad

Según Galán, acordaron trabajar cinco propuestas: seguridad alimentaria, una nueva política antidrogas, una política ambiental, reforma a la justicia y cero impunidad.

"Ese centro quiere que la lucha contra la corrupción sea una prioridad", añadió Juan Manuel Galán.

Por su parte, Rodolfo Hernández agradeció el respaldo del Nuevo Liberalismo desde Bucaramanga.

“Bienvenidos los hermanos Galán, son de mi tierra, el papá por estar defendiendo la democracia, guerra a los ladrones, guerra al clientelismo, lo mataron y lo mataron allá en Bogotá, en Soacha”, declaró el candidato a la Presidencia.

Publicidad

Puede ser de su interés: ¿Qué pasa si el voto en blanco gana en la segunda vuelta presidencial?

Asimismo, volvió a hablar del tema con Sergio Fajardo y un posible apoyo del excandidato.

"Yo ya cancelo ese tema, el día que quiera de aquí al 19, que quiera venirse para acá, lo recibo con los brazos abiertos", dijo Rodolfo Hernández.

Publicidad

Lo cierto es que después del desplante de Hernández, Fajardo aún no toma una decisión, pues no se decide si votará en blanco o si lo hará por el exalcalde de Bucaramanga. Lo que sí dejó en claro es que no lo hará por Petro.

“Yo voy a explicar porque no voto por él y lo voy a ser por escrito. Lo voy hacer con todo el juicio, con todo el rigor y ya", afirmó Sergio Fajardo.

Este martes, Rodolfo Hernández visitará Puerto Carreño, en Vichada, y luego se reunirá con su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, en Cali.