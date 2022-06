Rodolfo Hernández asegura que se siente “como un Tarzán”

Rodolfo Hernández habló con María Elvira Arango en Los Informantes. Aseguró que los colombianos “no van a elegir la edad, van a elegir la filosofía”, y sostuvo que goza de buena salud y la energía suficiente para gobernar al país en caso de ganar en segunda vuelta.

“Estuve haciéndome un chequeo hace 5 o 6 años en Europa, me hicieron 500 exámenes y a lo último me sacaron con el cuento de la edad biológica y la edad que muestra después de los exámenes en dónde estoy, la real. El resultado, 62, 10 años menos. El médico quedó frío y repitieron el examen porque no creían”, afirmó el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Publicidad

Agregó que se siente “como un Tarzán”.

Cuando fue cuestionado en Los Informantes porque “una cosa es ser alcalde de una ciudad y una cosa es manejar un país como Colombia”, Rodolfo Hernández aseguró que “es lo mismo. Aquí llaman política meter gente donde no se necesita, nombrar los quemados en las embajadas. No señor, esos son delitos”.

Según él, antes de llegar a la Alcaldía de Bucaramanga “se robaron todo en Santander, todo. Me dejaron el presupuesto de dos años gastado. Pagué todos los robos, les hice 503 obras, dejé andando 42, el único municipio de Colombia con 0 déficit fiscal. Cuando nadie roba la plata alcanza”.

El ingeniero garantiza que, de asumir el poder, el “despilfarro (…) lo vamos a trancar desde el primer día y va a ver, en la posesión no más nos vamos a ahorrar toda la plata. Esa sumatoria en cositas se vuelve un hipopótamo”.

Publicidad

Sobre la comparación que hacen de él con Donald Trump dice: “Me es indiferente, me da es risa”.