Rodolfo Hernández cerró su campaña en Piedecuesta y recordó su compromiso con los colombianos

Desde muy temprano. hasta la sede de Rodolfo Hernández en Bucaramanga llegaron varios de sus seguidores a manifestar su apoyo con camisetas de la selección Colombia y hasta del Atlético Bucaramanga.

“El país ya no soporta más tener esta clase política que está gobernando. El ingeniero es una muy buena opción y Colombia lo va a respaldar", declaró Said Espitia, seguidor de Rodolfo Hernández.

En medio de la algarabía, el ingeniero los sorprendió y apareció para saludarlos. Desde este punto ubicado en la zona oriental de Bucaramanga, lo siguieron hasta su ciudad natal Piedecuesta, donde caminó por el parque principal.

Luego, visitó la casa que construirá a las familias campesinas si llega a la Presidencia y se retiró con destino a su finca de recreo para estar con su familia.

Sin embargo, desde las 3 de la tarde, el parque principal de Piedecuesta se empezó a llenar de simpatizantes que creen en su proyecto político y a quienes les habló desde una videollamada.

“¿Cuál es mi compromiso no sólo con los piedecuestanos, santandereanos, sino con colombianos? No robar, no mentir, no traicionar y lograr una pequeña modificación al Código Penal”, declaró el candidato.

Rodolfo Hernández finalizó diciendo a sus seguidores que están a nada de cambiarlo todo y señaló que ese día será el 29 de mayo.