Rodolfo Hernández confirma que regresa a Colombia el sábado

El candidato Rodolfo Hernández se encuentra en Miami, Estados Unidos, en donde ha tenido encuentros con miembros de la comunidad colombiana en esa ciudad y con empresarios. Desde allí se refirió no solo a la filtración de los videos en los que se ve a Roy Barreras hablando de tácticas para atacar y dividir a varios integrantes de la Centro Esperanza .

“Lástima que Gustavo se ponga en eso, pero a la larga son las joyitas que tiene al lado: Armando Benedetti, Piedad Córdoba y el peor de todos, yo creo, que es Roy Barreras, es un criminal”, dijo el candidato Rodolfo Hernández.

Publicidad

Vea más: Rodolfo Hernández se va lanza en ristre contra Roy Barreras: “Es un criminal”

También aseguró que su vida está en riesgo por un supuesto plan contra él y que por ello cancelaría sus apariciones en público hasta la segunda vuelta presidencial.

El candidato publicó un video en YouTube, en el que habló no solo de los grabaciones del Pacto Histórico, sino que expresó que siente miedo por su seguridad.

“Están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder. A pasar por encima de cualquier persona, romper cualquier principio, no tienen cortapisa. En este momento, tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal. Una banda asesina. Por mi seguridad y para garantizar la elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar mis apariciones públicas de aquí a las elecciones, sé que los colombianos me van a entender”, dice el candidato presidencial.

Publicidad

“Tengo informaciones sobre acciones que están planeando para mas adelante ejecutarlas. La verdad nunca me había dado miedo, ahora sí lo tengo y creo que con sobradas razones”, añadió.

Le puede interesar: Entre patacones, baño con totuma y propuestas avanzó la visita de Gustavo Petro a Quibdó

Publicidad

Poco después, Rodolfo Hernández aseguró que el Gobierno le proporcionará seguridad y que regresará el próximo sábado.