Rodolfo Hernández dice que no irá a debates de “un minuto”

En entrevista con Blu Radio, el candidato Rodolfo Hernández, quien se disputará la Presidencia de Colombia en segunda vuelta con Gustavo Petro, dijo que no irá a debates, como ya ocurrió en la semana final de cara a la primera vuelta presidencial.

“Yo voy a todo lo que me inviten cara a cara, individual, donde yo pueda, como aquí, que ustedes me están preguntando, donde yo pueda hacer una exposición, donde todo el mundo entienda. Por ejemplo, el IVA ¿cómo hacen? Y no, se le cortó el tiempo y ya, entonces queda la sensación de que es que yo no sé lo que hay que hacer”, expresó el candidato de la Liga Gobernantes Anticorrupción.

Publicidad

Durante la semana previa a la primera vuelta, Hernández también fue el gran ausente de los últimos debates en medios de comunicación, en vez de asistir al cara a cara con los otros aspirantes a suceder a Iván Duque, el ingeniero expuso sus propuestas a través de redes sociales.