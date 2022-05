Rodolfo Hernández dice que Petro y Fico lo están atacando porque va a ganar: “Los tengo asustados”

Rodolfo Hernández se fue lanza en ristre contra dos de sus contendores en las elecciones presidenciales: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Según él, lo están atacando a pocos días de los comicios porque saben que él va a ganar.

“Petro y Fico están dando patadas de ahogado”, aseveró el ingeniero.

Publicidad

“Pusieron a todas sus bodegas a atacarme porque saben que este 29 de mayo ganaré en primera vuelta. Mi capacidad de unir es tan grande que hasta Petro y Fico se unieron para atacarme. Los tengo asustados”, añadió.

Petro y Fico están dando patadas de ahogado. Pusieron a todas sus bodegas a atacarme, porque saben que este 29 de mayo ganaré en primera vuelta. Mi capacidad de unir es tan grande que hasta Petro y Fico se unieron para atacarme. Los tengo asustados. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 18, 2022

No es el primer trino que Rodolfo Hernández ha lanzado contra estos candidatos. En otros publicados recientemente se lee: “#TengaleMiedoA continuar con Fico un gobierno donde los narcos hacen paro armado y el ejército no sale a defendernos porque el gobierno no lo deja salir de sus cuarteles”, o “La vacuna 💉contra Petro no es Fico, soy yo!”.