Rodolfo Hernández dice que planean matarlo “a cuchillo” y que no irá a más eventos públicos

Rodolfo Hernández denunció un supuesto plan para matarlo antes de las elecciones presidenciales. El candidato, que se encuentra en Miami, dio detalles del presunto ataque. Según él, “están intentando matarme y esa matada no es a plomo, esa matada es a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, vamos a un salón y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500…”.

“Me están diciendo que me van a apuñalar y soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas”, añadió.

Rodolfo Hernández hizo la denuncia del supuesto plan para matarlo mientras hablaba de los videos de la campaña del Pacto Histórico con los que, según él, queda en evidencia “que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio”.

El candidato sostuvo que tenía “la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal”.

“Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones”, manifestó.