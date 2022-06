Rodolfo Hernández dice que solo recibirá 3 mil millones por reposición de votos

La campaña del candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández definió la hoja de ruta hasta la segunda vuelta presidencial. Hernández no va a asistir más a debates y se va a mantener en esta línea hasta el 19 de junio.

Asimismo, señaló que de la reposición de votos solo va a recibir 3 mil millones de pesos, que fue el gasto de su campaña hasta ahora.

Rodolfo Hernández también respondió a comentarios de seguidores del Pacto Histórico por supuestos votos que estarían encontrando a favor de Gustavo Petro.

“Yo estoy muy contento, con la agilidad, con la pureza, la dedicación, el resultado oportuno en hora y media salieron los resultados. Que yo he escuchado Federico no dijo nada, Sergio Fajardo no dijo nada, nosotros no dijimos nada, los otros candidatos tampoco, el único es Petro. ¿Qué está haciendo? Buscando excusas para si pierde incendiar el país, yo no le jalo a eso”, expresó.

La campaña evalúa también la posibilidad de abrir una agenda de viajes a ciudades satélites. Por el momento, el candidato está en Bucaramanga esta semana y posteriormente tiene previsto un viaje Bogotá.