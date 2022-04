Rodolfo Hernández en El país de los jóvenes: “Gobierno le tiene miedo a Fecode y hay que corregirlo”

El candidato de la Liga Anticorrupción, Rodolfo Hernández, estuvo en el País de los Jóvenes. Un espacio en el que más de 80 muchachos de todo el país se dieron cita para preguntarles a los aspirantes a la Presidencia de la República, confrontarlos y debatir con ellos.

Danne Aro Belmont - Bogotá

Líder juvenil de la población LGBTI y directora de la Fundación GAAT

Desde la fundación hemos sistematizado el asesinato de 35 personas con experiencias de vida trans y en lo corrido de este año llevamos el asesinato de 9, la mayoría de mujeres trans. Para esta problemática hay una política de Estado que, curiosamente para ser LGBT, está ‘enclosetada’. No se ha cumplido y ha permitido que estas acciones de violencia continúen.

¿Qué estrategias implementaría para esta problemática más allá de las políticas públicas, cosas estructurales que puedan transformar la realidad de las personas LGBTI?

RH

Muchas gracias por la pregunta, Danne. Eso que ustedes están viviendo son consecuencias. ¿Cuál es la causa? Porque es que los colombianos somos muy dados a atacar consecuencias no la causa. Y cuando usted no ataca la causa el problema sigue y el problema se vuelve inimaginable. Aquí los políticos han inventado que para todas las consecuencias inventan hacer más gasto público.

Por ejemplo, independientemente que la violencia se haga contra la población trans, cualquier ciudadano o ciudadana sufre esos ataques y la solución de los políticos es… pongamos más policías.

Y yo quiero decirles que los policías valen 100 millones de pesos al año, porque la Policía, y está bien que así sea, tiene un régimen especial de salario, pensión y salud. Un policía se jubila a los 38 años. Yo les pregunto a todos los colombianos, y ustedes que son el futuro de Colombia, entre la jubilación y la muerte pasan 50 años. Yo les pregunto, 50 años de jubilación con salarios indexados a la inflación, páguele la salud, la pensión, y suma, trae a valor presente neto y resulta que eso le da 100 millones pesos al año y la inseguridad sigue.

O díganme, ¿qué ha ganado la ciudadanía sea trans o no con el aumento de la fuerza pública? Y esos gastos que se vuelven permanentes lo que hacen es quitarle capacidad de generar un gasto público eficiente y bien diseñado en esas comunidades que para mí la única manera de bajar esa violencia es que los jóvenes tengan trabajo, que salgan de la universidad y tengan trabajo.

CONTRAPREGUNTA

Estamos de acuerdo en que el aumento de fuerza pública no es garantía de derechos para ninguna población. Yo siento que la respuesta está mal guiada porque hay que admitir que con las personas de estos sectores sociales hay prejuicios que nos impiden acceder a nuestros derechos.

Le comento que los procesos de educación para las personas trans en estos momentos son posibles, pero no nos dan empleo porque somos personas trans y esto es algo fundamental, la política pública. ¿Qué tendría que hacer adicional para que sea una realidad de nosotros?

Por eso le estoy diciendo. La única forma de que haya empleo es que haya demanda de ese empleo. Ninguna empresa ni ningún rico, por rico que sea, va a generar trabajo que no necesita.

Eso es lo que está pasando porque políticas públicas han escrito toda la vida los políticos y no se cumplen. Yo lo digo y vuelvo repito y lo digo con la mayor humildad y el deseo de acertar y no decir mentiras ni expectativas falsas. La única manera de generar empleo en el planeta Tierra es sustituir es trabajo que generamos en el exterior y ahí cabe toda la población que sea trans o no.

Catalina Reyes

Bióloga y microbióloga y especialista en Políticas Públicas

Creo que es el tiempo de actuar y de hecho ya estamos tarde. Leyendo su plan de gobierno quedé con más preguntas que respuestas. Sin embargo, hubo una propuesta como tal que me llamó la atención. La biodiversidad es la base de todo y, si no actuamos, Colombia puede liderar la catástrofe ambiental siendo uno de los sumideros más grandes de carbono en los diferentes ecosistemas.

Usted habla de renta básica a cuidadores de la selva y yo quiero preguntarle cómo sería. ¿Sería una estrategia complementaria a los bonos de carbón y no los pagos por servicios ambientales? Ha pensado en titularidad colectiva de la tierra para pueblos indígenas o habitantes de esas tierras, sobre todo en la región amazónica, teniendo en cuenta que la mayor causa de deforestación es la especulación predial.

RH

Mire, la única manera creo yo, acuérdense que soy ingeniero civil con 52 años trabajando en la calle. En la calle, con el capitalismo. El capitalismo es perder o ganar, de acuerdo a los productos y del diseño de los mismos y de los precios que usted ponga para mover el inventario. Me ha enseñado la vida que la única manera de cuidar la selva, que es la biodiversidad, es hacer una segmentación coordenada para poner cuidadores de la selva. Esos cuidadores tienen que recibir unos emolumentos por su trabajo y adicionalmente sembrar, no sé si 100 o 200 millones de árboles, en los sitios que están deforestados, pero esa reforestación se necesita que haya un pago por ella.

Y deben ser en mi concepto tres pagos. Uno, el hoyo donde vamos a sembrar la especie nativa y hasta que tenga un año. Un pago, un metro. El otro pago en el tiempo que se demore ese árbol, que lo está cuidando el cuidador que tiene un salario y se le paga cuando tenga dos metros, y en el tercero es cuanto tenga 3.50.

Y siguen cobrando mensualmente a través de resultados que se pueden vigilar vía satélite. Reforestar y cuidar y no pensar, como piensan los políticos, que como es gente pobre la ponen en la selva a que cuide gratis, eso no va a ocurrir y ese es el resultado que estamos teniendo del a deforestación tan tremenda. Compensaciones por cuido y por siembra de árboles.

PREGUNTA DEL PÚBLICO

Francisco Serpa

Estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana

De ingeniero a ingeniero, quiero preguntarle que gran parte de la corrupción se practica en la forma de contratación de los servicios y obras públicas. ¿Cómo mitigaría ese flagelo social?

RH

Los políticos, y no el papa Francisco, diseñaron el sistema de contratación y hay unas normas que ellos no cumplen, y ahorita el mismo gobierno sacó el pliego tipo y los políticos no lo quieren cumplir. Y no pasa absolutamente nada.

Les cuento la experiencia mía, poquita, pero experiencia. Yo qué hice en la alcaldía, recogí las chequeras y simultáneamente establecimos un sistema de base de precios y bienes y servicios con especificaciones de calidad. Si usted no puede competir a este precio, no le aceptamos la oferta.

Por qué lo que hacían era que se ponían de acuerdo. Y bultos de cemento que hoy valen a 19 mil no los metían a 50 mil. Ahora no. Cuando yo estuve en la alcaldía, no sé ahora, si el bulto estaba a 19 mil no lo podían poner a más porque ese precio era el tope.

Con un decreto ejecutivo que decía, señores secretarios y ordenadores del gasto público, el alcalde ordena que nadie puede ejecutar gasto público si no se apega a esto. Comuníquese y cúmplase. Tres renglones. Con esto logramos que el precio de las obras públicas bajara el 30% y con esto se mejoró el diseño y se mejoró la construcción. En cinco minutos les pagábamos la cuenta, y sabe cuánto se gastaban antes, cuatro meses y medio.

Esos cuatro meses y medio y una cadena de gente pidiendo plata hacia que se hicieran obras mal diseñadas, mal ejecutadas, y 30% más caro. No pedir plata y les pagábamos en cinco minutos, no cinco días. Cinco minutos. Como un sueño. Eso se puede, son mentiras que no se puede.

¿Pero no hay aplauso?

Walter Barreto - Boyacá

Víctima del conflicto armado y líder juvenil de la provincia de occidente de Boyacá.

Dentro de su propuesta presidencial qué programa o estrategia tiene para reforzar el liderazgo juvenil y que el joven participe en agendas públicas tanto nacional, regional y territorial.

RH

Remítanse a lo que hice en la alcaldía. Eran puros jóvenes y mujeres. Yo digo que el 60% de la gente que me acompañó, que pude nombrar o darles un contrato para que nos asesoraran, eran gente joven, gente de menos de 25 años. Y me fue muy bien.

Es una decisión política del gobernante, convocar a participar a los más reconocidos jóvenes en las diferentes disciplinas para que nos asesoren.

Mírenme bien la cara, léanme los labios. No les voy a fallar. Ustedes serán el corazón, en el caso hipotético como parece ser que voy a ganar la Presidencia de la República, ustedes serán los activos constructores de lo que hay modificar o mejorar lo que hay o crear nuevas políticas que beneficien a la ciudadanía. Eso lo voy a hacer. Aplausos.

Carlos Sucerquia Zabala

De Ituango, Antioquia. Economía de la Universidad de los Andes

No se si sabia que hay más de 8 millones de personas que sufren o han sufrido el conflicto armado. Y el 46 % de ellos se centra en Antioquia, Cauca y Nariño. Para nadie es un secreto que el sector agrícola es uno de los principales motores de la economía. Y para nadie es un secreto que el conflicto relentiza esta producción. ¿Qué políticas viables y efectivas implementaría para dar la continuidad y mejora a la actividad productiva en las zonas del conflicto armado?

RH

Mire, qué es la violencia. Es consecuencia. Y cuál es la causa. Falta de trabajo, en su gran mayoría. No digo que es la única causa. En los sitios mas violentos es donde hay más desempleo. Si mira la zona del Pacífico: Buenaventura, Tumaco, donde hay más violencia, los índices de desempleo llegan al 70% o más.

¿Qué es lo que hay que hacer? Atacar la causa. Cómo se ataca la causa, sustituyendo lo que podemos producir aquí, que es lo que nos comemos. Es una vergüenza que en Colombia no podemos producir lo que nos comemos. Por ejemplo, maíz. El país consume 8 millones de toneladas anuales de maíz, ¿por qué comemos maíz de Canadá, Estados Unidos y Argentina? Porque allá es más barato. ¿Qué hay que hacer?, hacer un análisis de costos directos. Cuanto se gasta producir una tonelada de maíz en Colombia, tanto.

¿Cuánto vale una tonelada de maíz puesto en el puerto, 600 dólares? ¿Cuánto cuesta producirlo en el país, 650 o 700 dólares? ¿Qué hay que hacer?, darle al campesino los cien dólares para que produzca la tonelada y equilibramos los costos y cuando estén equilibrados los soltamos para que compitan. Con eficacia y eficacia. Imagine cuánta persona se necesita para producir 8 millones de toneladas de maíz.

CONTRAPREGUNTA

Añádale a su respuesta el aspecto del conflicto armado, ¿cómo contrarrestar los problemas que causa el conflicto armado en la producción agrícola?

RH

¿Qué es el conflicto armado? Hace 70 años unos campesinos estaban reclamando por allá en Marquetalia, en el Tolima, y el Gobierno de la época no los atendió. Y se formó una cosa que llaman las FARC y mire dónde la llevaron.

El conflicto armado se acaba cuando los campesinos y la gente inconforme, que cree que armados van a tumbar a un Estado, mire en lo que resultó. 250 mil pobres los mataron y el conflicto siguió. Hasta que hubo el plan de paz con el presidente Santos, pero como no les han cumplido y ahora están resucitando otra vez. Y esto no tiene cuando acabar si los campesinos de Colombia no tienen trabajo.

Yo les quiero contar, para los que no saben, las FARC secuestraron a mi papá. Lo tuvieron 135 días preso, salió loco del sitio donde lo tenían en Santander. El cerro La Aurora. Tuvimos que ir allá a sacarlo.

Mi hija, la mataron. ¿Por qué la mataron? Porque el Estado nunca cumplió y entonces me cogieron a mi de chivo expiatorio, y podría haber sido alguno de ustedes y los matan ante no aceptar la exigencia de ellos que tenía que pagar dos millones de dólares. Pero qué pasa si pago. Yo tengo tres hijos más, pues lo cogen a él, y luego al otro, y luego al otro y a mi esposa y mi mamá. Eso no tiene fin. Me tocó amarrarme los calzones y enfrentar este…dolor.

Carlos Andrés Pérez – Granada, Meta

Consejero de juventud y estudiante de Economía de la Universidad de los Andes

Quiero traerle un problema que no se ha tocado de forma explícita en estos escenarios. En las últimas pruebas PISA se demostró que Colombia está en uno de los últimos lugares de las pruebas matemáticas con respecto a otros países. ¿Cuál sería su estrategia para garantizar que Colombia sea competitiva con respecto a otros países del mundo en calidad educativa?

RH

¿Por qué la educación en Colombia es tan mala? Porque resulta que hay…esto de pronto me quita votos pero lo tengo que decir. Resulta que en Colombia los profesores, muchos muy buenos que merecen estar de profesores, pero hay un poco de profesores que no saben nada y esos son profesores.

(A Carlos) Usted está en una universidad de las mejores… (gracias a mucho esfuerzo, ingeniero, porque estoy becado)

Los Andes, la Javeriana, muy buena, la Escuela Colombiana de Ingeniería muy buena. Otra al pie del Parque Nacional, que es de Economía, muy buena.

Hay universidades muy buenas, pero el acceso de gran parte de población no es a eso. Primero, hay unos profesores que no están capacitados ni formados. Y ellos tienen un sindicato que se llama Fecode. Y no se dejan evaluar, no se dejan medir.

Y entonces el Gobierno le tiene miedo a Fecode. Le tiene miedo. Póngale cuidado. Eso hay que corregirlo y premiar al profesor bueno comprometido que se prepara y este diariamente actualizando. El conocimiento es dinámico y pagarles mejor.

CONTRAPREGUNTA

Quiero que se comprometa con todos los colombianos a algo que no se ha hablado en estas instancias, garantizar que el estudiante vaya al colegio por fin a aprender y no a memorizar. Es por esto que quiero entregarle este lápiz, que es el arma más poderosa que tiene un país. Y quiero que quede comprometido con los colombianos a que le va a pegar una cachetada a las brechas educativas en Colombia.

RH

Yo soy experto en cachetadas. Me comprometo y juro ante ustedes y ante Dios que haré todo lo posible por mejorar la educación de Colombia, en el aprender, como yo tuve la oportunidad.

PREGUNTA DEL PÚBLICO

Valentina Cruz

Estudiante de Economía y Gobierno de la Universidad de los Andes

Reforma tributaria, ¿sí o no? Reforma laboral, ¿sí o no? y cómo.

RH

Los políticos se roban cien millones de pesos por minuto, día y noche sin parar. Eso da la bobadita de un billón de pesos semanal. Da 55 billones de pesos al año. Las reformas tributarias promedio dan 7 billones.

Quiere decir que si trancamos los ladrones nos ahorramos siete reformas tributarias. El problema no es pedir más plata sino administrar bien y honradamente la que dan los colombianos. Cómo así que nos tienen de idiotas útiles estos politiqueros que se roban todo y la solución es más deuda y reforma tributaria.

Y qué es la reforma tributaria, quitarle a sus papás o parientes, que tienen un negocio o trabajan, quitarles plata y dárselas a los políticos. La otra, más deuda. Y resulta que cuando elegimos un presidente de la República le estamos dando un poder de que nos hipoteque el futuro y ustedes son los que van a pagar.

Ya llegó el endeudamiento de estos politiqueros a 175 mil millones de dólares. Más 50 millones TES, son títulos de tesorería, que es endeudamiento interno, el gobierno le quita la liquidez a los bancos y le da un papel que dice título de tesorería para financiar el presupuesto nacional. Esa sumatoria genera de 275 mil millones al día. Para qué reforma tributaria. Lo que nos sobra son ladrones.

PREGUNTA REDES SOCIALES

Juan Cano – Chía, Cundinamarca

Estudiante

¿Cómo haría una transición energética justa, ya que últimamente se habla sustituir el gas, el petróleo y el carbón por energía eólica y solar?

RH

Aquí los grandes generadores de CO2 son el carbón y el petróleo. Yo quiero que sepan que en el mundo la totalidad de las toneladas emitidas por quema de carbón y petróleo son 55 mil millones de toneladas. Y adivinen cuántas genera Colombia: 300 mil.

Esto no es para justificar seguir quemando sino para hacer una aclaración del impacto que genera Colombia sobre el efecto invernadero. Ese CO2 se va a la atmósfera y genera una sombrilla y cuando entran los rayos de sol, llegan a la Tierra se reflejan y no salen porque esa sombrilla no los deja salir y viene el calentamiento global-

Ese calentamiento cambia los ciclos del viento y del agua. ¿Qué hay que hacer? Irnos para Ecopetrol y mirar un plazo racional, yo diría que 10 o 15 años, y vemos cómo sustituir eso en una planificación bien inteligente, precisa, concreta, bien hecha. Para saber cómo tenemos que ir invirtiendo en energía limpia.

Planificar y empezar a sustituir la energía que dejamos de consumir fósil por esas limpias. Pero eso no se puede de la noche a la mañana. ¿Cómo vamos a sustituir cuando el parque automotor se paralice?… toca planificar. Hay que hacer energías limpias, sí, pero planificado. Pero que la población, sobre todo la más humilde, no se vea afectada en los programas de apoyo que hay porque nos tocaría tomar los dólares para importar los combustibles que mueven el planeta Tierra.

Jork Andersson Ortiz – Bogotá

Estudiante

Varios expertos aseguran que uno de cada cuatro colombianos accede a una pensión y esto se traduce en que uno de cada cuatro adultos mayores tiene acceso a la pensión. ¿Continuaría con el sistema pensional actual o lo cambiaría o haría una posible reforma?

El conocimiento que yo tengo porque no soy experto en pensiones, pero sumar y restar sí sé, hay dos regímenes, uno de ahorro individual y el otro de reparto simple, que es Colpensiones.

¿Qué es Colpensiones?, es una pirámide. Los que trabajan hoy le pagan a los que ya están pensionados. Eso le vale a todo Colombia 50 billones al año. Entonces un presupuesto de 170 (billones), y 50 son para pensiones y 80 para intereses y se acabó la plata de los impuestos y no ha empezado el gasto público. El Ministerio de Defensa se tira 135 mil millones diarios, más el 5% de la contratación total de Colombia y no le alcanza. Y la guerra se acabó. Y sigue gastando igual plata o más.

Qué es lo que toca hacer. Los políticos de la época se pusieron a privilegiar a otros políticos, la justicia, las altas cortes, senadores, representantes y fuerzas armadas y otro sector que no me acuerdo cuál. Hicieron un copete donde Colpensiones hoy no tiene sino 2.200.000 pensionados. Y gasta 50 billones adicional a las cotizaciones.

Lo que están trabajando hoy no están ahorrando para sus pensiones, están pagando las pensiones a los pensionados y ustedes cero. Matemáticamente cero.

Y el otro…le voy a hablar de un parlamentario amigo mío que se acaba de pensionar. En las retenciones para la pensión ahorró 700 millones, pero para poder pensionarlo con 25 salarios mínimos el Estado, todos nosotros, a través del presupuesto nacional le hizo un cheque de 1.300 millones de regalo. Eso se llama bono pensional. Con esos 700, más 1.300 son 2.000. Con esos 2.000 empiezan a pagarle de a $18.750.000 ajustados con la inflación hasta que esa muera. Eso no aguanta, y hay 6 millones de viejitos y viejitas que trabajaron toda la vida, en el semáforo, en la calle y cero pensión.

Tenemos que mirar los colombianos, si queremos seguir con esos privilegios o nos toca achatar para igualar. Además yo tengo una convicción de que esos regímenes especiales son anticonstitucionales, porque la Constitución dice que todos tenemos derechos iguales. Mentiras, no es cierto. Los derechos se han concentrado en los políticos.

¿Qué es lo que hay que hacer?, respetar derechos adquiridos porque no puedo violentar la Constitución lo que dice. Y seguimos con esos viejitos y viejitas de limosneros en la calle. Y eso lo tenemos que discutir. Si soy presidente, me pongo a la cabeza a ver qué quieren los colombianos. Si seguimos privilegiando a un poquito de gente.

Johan Benavides

Profesor universitario

¿Cómo va a subir los sueldos de los jóvenes que le apostamos a una educación de calidad en el país?

Mire, muy fácil. Yo tuve la oportunidad de tener los mejores profesores del mundo en la Universidad Nacional. Primero, hay que tener una escala, no caprichosa sino real, qué le aporta ese profesor al mejoramiento a la producción, de agregar valor a toda la muchachada de Colombia y pagarle bien.

Colombia no está arruinada porque les paguemos bien a los profesores. Colombia está arruinada porque esta administrada por ladrones. Quitémosles la chequera a los ladrones y cuando nadie roba la plata alcanza y sobra.