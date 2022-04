Rodolfo Hernández le pide a Sergio Fajardo cumplir su palabra y apoyarlo

Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia de Colombia, se ubicó tercero en la encuesta Invamer de abril . Ante este resultado, el empresario y exalcalde de Bucaramanga le hizo una propuesta a Sergio Fajardo, el aspirante de la Centro Esperanza que perdió terreno y con quien ya ha tenido acercamientos .

“Yo estoy en el 14% y él está, desafortunadamente, en el 6, 7%. Ese resultado no me lo inventé yo, yo no contraté la encuesta, él la acepta. Lo que esperamos es que en el resto del día, o mañana o la semana entrante, todavía hay tiempo, él, para hacerle honor a su palabra, la cumpla y me apoye”, dijo.

Más temprano, Fajardo señaló: “no voy a descalificar las encuestas porque no me luce, nunca lo he hecho, pero la convicción que yo tengo es que vamos avanzando, que estamos mejorando, que estamos llegando a un público más amplio y así lo vamos a hacer con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, como lo vengo haciendo”.