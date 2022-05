Rodolfo Hernández le responde a Petro: “Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”

El candidato presidencial Rodolfo Hernández le respondió a Gustavo Petro su convocatoria a una reunión, también con Fajardo, para evitar un supuesto golpe contra las elecciones que se daría el martes 24 de mayo.

El ingeniero expuso su negativa en tres ideas puntuales, las cuales publicó a través de su cuenta en Twitter:

1. El fuego no se apaga con gasolina

2. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos

3. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas

De esta manera se descarta una reunión entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, la cual era convocada por el candidato del Pacto Histórico para este lunes 23 de mayo bajo el argumento de que “tienen pensado darles un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia”.

Luego de esta denuncia, se pronunció el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien aseguró que las "afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa".