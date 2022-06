Rodolfo Hernández pide perdón por lo que dijo de la Virgen: “Sé que ofendí a muchas personas”

El ingeniero Rodolfo Hernández les pidió “perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando puse a la Virgen” en una declaración que dio durante una entrevista concedida a Radio Nacional el pasado 7 de abril.

Cuando le preguntaron si aceptaría alianzas de otros candidatos en caso de pasar a segunda vuelta, el exalcalde contestó: “Yo recibo a la Virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso”.

Dos meses después esas palabras han levantado ampolla y hay quienes han pedido la excomunión de Rodolfo Hernández.

Este martes 14 de junio, el candidato pidió perdó. Según él, “me sacaron de contexto. Los competidores todo me lo critican. Yo no quise decir eso. Lo que quise decir era que invitaba a la Virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio o en la ciudad”.

El ingeniero reconoció que ofendió "a muchas personas, no fue mi intención. Yo soy un hombre católico, no seguramente practicante con la intensidad de otras personas a quienes respeto en su culto. Acepto en mi corazón y en mi conciencia que me equivoqué. Mil perdones”.

Como ser humano reconozco que me equivoqué y pido disculpas a quiénes he herido por usar palabras como no se debe 🙏🏻🇨🇴#RodolfoHernandez pic.twitter.com/4YKZ7RT90V — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 14, 2022

Su esposa, Socorro Oliveros, también se pronunció ante la polémica y aseguró: “Desde nuestro bautismo nos hemos dedicado a amar y respetar a Dios en cada uno de nuestros actos con el prójimo. Son las acciones las que definen una persona”.

Desde nuestro bautismo nos hemos dedicado a amar y respetar a Dios en cada uno de nuestro actos con el prójimo. Son las acciones, las que definen una persona. @ligajuventudes @ingrodolfohdez @LigaGobernantes @RHpresidente @CastilloMarelen — Socorro Oliveros (@socorrooliver_3) June 13, 2022

Asimismo, calificó los ataques por las palabras de Rodolfo Hernández como una “guerra sucia contra lo más sagrado de un ser humano: Dios. Un hombre bueno no se define por su religión, se define por sus actos. Querer servir a su país, es nuestro pecado”.