Propuesta de Rodolfo Hernández de trabajar “de 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde” causa revuelo

Rodolfo Hernández volvió a encender la polémica por una propuesta que hizo de “trabajar por Colombia de 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde” durante sus cuatro años de Gobierno. Hay quienes afirman que el candidato busca aumentar la jornada laboral de los colombianos.

Uno de esos fue Gustavo Petro, quien sostuvo que un horario de “10 horas no es más que explotación a la trabajadora y el trabajador como se hacía en el siglo XIX, la época del capitalismo salvaje. Hay cierta dirigencia económica con su candidato, que quiere llevar a la gente es a una nueva esclavitud”.

La jornada laboral de 10 horas no es más que explotación a la trabajadora y el trabajador como se hacia en el siglo XIX, la época del capitalismo.salvaje.



Hay cierta dirigencia económica con su candidato, que quiere llevar a la gente es a una nueva escalvitud. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2022

No obstante, Rodolfo Hernández negó esta afirmación y señaló que “los medios y los petristas sacan de contexto para hacerme quedar mal. ¿Por qué les cuesta tanto hablar con la verdad?”.

#UnaVerdadEs la que los medios y los petristas sacan de contexto para hacerme quedar mal. ¿Por qué les cuesta tanto hablar con la verdad? https://t.co/pYhVcMIXpd — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 7, 2022

¿Qué fue lo que dijo Rodolfo Hernández sobre la jornada laboral?

En la transmisión en vivo que el ingeniero y su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, hicieron este domingo 5 de junio, el candidato aseguraba que cuando iniciara su eventual Gobierno se empezaría a las “seis de la mañana trabajando, no es llegar a tomar tinto y hablar paja, y hablar por celular, e irse pa’l baño, no, trabajando a las seis de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde, miremos a ver, que no coincida con las horas pico en ninguna de las ciudades para no incrementar el trancón que hay en todas partes. Y media hora de almuerzo. Más de media hora tocaría que comiera todos los días bocachico lleno de espinas pa’ que gastara más tiempo”.

Seguidores de Rodolfo Hernández consideran que él se refería a los funcionarios de su gobierno, por la explicación que dio después.

“Vamos a trabajar por Colombia de 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde para que los 4 años calendario se vuelvan en tiempo casi 6. Es decir, nos pagan 4 años y convertimos ese tiempo trabajando con esa intensidad entre 5 y medio y 6 años. Van a ver desde el primer momento la transformación, el impacto que va a recibir toda esta burocracia que no quiere cambiar”, expresó.