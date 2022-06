Rodolfo Hernández rompe en llanto al recordar a su hija secuestrada por el ELN

El candidato Rodolfo Hernández fue entrevistado en un programa de CNN, espacio en el que rompió en llanto cuando le preguntaron por su hija secuestrada por la guerrilla del ELN. “Cuánta sangre tuvo que correr para que firmaran el acuerdo de paz”, manifestó el aspirante a la Casa de Nariño.

El video hace parte de un fragmento de la entrevista en el programa Oppenheimer Presenta, de la cadena CNN, y que no ha sido transmitido en su totalidad. El conductor, Andrés Oppenheimer, le preguntó al candidato “cómo impactó su vida la muerte de su hija en manos de la guerrilla”.

A esto, el ingeniero respondió: “Me metí a la política precisamente para mirar cómo colaboraba yo en ese flagelo tan grande que tuvimos en la década pasada los colombianos, y la antepasada también, hace 30 años, a ver cómo se corregía, porque yo sé, Andrés, que todo eso que pasó en Colombia fueron expresiones que solicitaron sobre todo el sector campesino y que el gobierno de la época y los gobernantes no atendieron. Al no atender, como siempre, que no atienden a los pobres, miren lo que incubó: 250 mil muertos”.

Prosiguió: “Cuánta sangre tuvo que correr para que firmaran el acuerdo de paz, cuánto dolor, cuánta destrucción de familias, entonces ahora que tengo la posibilidad de ganar me voy a dedicar a la paz…”. Fue en ese momento en que Rodolfo Hernández no pudo contener las lágrimas.

Para que nadie tergiverse las cosas, esto paso cuando le pregunté al candidato ⁦@ingrodolfohdez⁩ cómo impactó su vida la muerte de su hija en manos de la guerrilla. Podrán ver la entrevista e⁦ntera el domingo en Oppenheimer Presenta por CNN. pic.twitter.com/Ryr4xZVEbd — Andres Oppenheimer (@oppenheimera) June 6, 2022

Juliana Hernández Oliveros, hija del exalcalde de Bucaramanga, fue secuestrada por el ELN en 2004, en Ocaña, Norte de Santander.