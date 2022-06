Rodrigo Lara Restrepo renuncia al Nuevo Liberalismo: “No parto con rencores”

El senador Rodrigo Lara Restrepo presentó su carta de renuncia al Nuevo Liberalismo, una “colectividad que tanto representa para mí”. Invitó a los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán “a que transformen el partido en un espacio en donde quepan todos los colombianos”.

Hoy he presentado carta de renuncia al partido @NuevoLiberalCo



Desde otro espacio defenderemos el legado de quienes en otrora inspiraron y forjaron el partido



Seguiremos luchando por el ideal liberal-socialdemócrata y por una ciudad y un país de libertad, seguridad y justicia. pic.twitter.com/IORlmc4VV4 — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) June 24, 2022

Según la misiva del congresista, su decisión de dejar la bancada obedece a que no desea “volver a los hechos del pasado reciente ni tampoco enfrascarme en los desaciertos, las arbitrariedades y todo lo que lamentablemente ha ocurrido en estos escasos meses de resurrección de esta personería jurídica”.

Rodrigo Lara Restrepo sostuvo que cuando se decide servir al país, “nuestra mente y nuestros esfuerzos deben concentrarse en los problemas que agobian en el presente a los colombianos, y en consagrar todo nuestro espíritu a la realización de los sueños futuros que nos unen como Nación. Los errores deben servirnos de guía para no repetir las malas decisiones”.

“No parto con rencores ni con animadversión alguna. En el pasado quedan las desavenencias. Solo me queda por desearles a ustedes éxitos en todos sus proyectos futuros e invitarlos a que transformen el partido en un espacio en donde quepan todos los colombianos, en particular aquellos que se identifiquen con los valores que definieron al Nuevo Liberalismo histórico de los años ochenta”, añadió.

A la renuncia de Rodrigo Lara Restrepo se suma la de Mábel Lara y Yolanda Perea, que consideraron que el Nuevo Liberalismo “tomó la opción de acompañar una candidatura presidencial que representaba el continuismo y no el cambio, decidió ir en contravía de las mayorías”, haciendo referencia al respaldo que la colectividad dio a Rodolfo Hernández.

“Nosotras tomamos la decisión de apoyar la candidatura del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, ya que es coherente como en su momento lo fue haber apostado al proyecto del Nuevo Liberalismo”, señalan.

Establecimos lazos, puentes, reuniones, pero no fue posible sincronizar las miradas de país de nosotras con el NL.



Fiel a nuestros principios de respeto a la diferencia de opinión pero con la firmeza de nuestras convicciones, hemos presentado nuestra carta de renuncia al partido pic.twitter.com/KXGvjrDGVF — Mábel Lara (@MabelLaraNews) June 24, 2022