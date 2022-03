Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vicepresidencial de Fico Gutiérrez: “Sorpresa total para Colombia”

El médico y exalcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, fue confirmado este sábado por Fico Gutiérrez como su fórmula vicepresidencial . En entrevista con Noticias Caracol habló de cómo nació esta unión con el candidato del Equipo por Colombia.

“Yo tengo una amistad con Federico desde que fui alcalde de Neiva, el era alcalde de Medellín. En Asocapitales construimos un proyecto que le daba esa oportunidad a las regiones y recibí su invitación a sumarme a este proyecto político, yo primero le había dicho que quería ayudarle en lo que fuera que creía que Colombia necesitaba un proyecto que uniera al país que fuera más allá de esos tintes de izquierda, de derecha. Aquí las necesidades son una sola y allí encontré este espacio para poder trabajar y representar lo que yo soy. Represento las regiones, recojo ese sentir de lo que significa estar en Leticia, en Puerto Carreño, en Quibdó, yo creo que vamos a encontrar esa Colombia, que tiene que ser escuchada y construida desde lo local”, indicó.

Hace más de un mes, en un trino Lara Sánchez había expresado su apoyo a Sergio Fajardo, pero ahora se suma a campaña de Federico Guitérrez.

“Yo tengo que decir que siento respeto por Sergio Fajardo, lo que significa, lo que ha sido, me parecía injusto lo que estaba pasando, pero hoy en día estoy en un proyecto político que busca ser más amplio, que no es un solo sector de la sociedad. Aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos”, señaló.

¿Su llegada a la campaña de Fico Gutiérrez busca tender puentes con otros sectores?

“Tenemos un proyecto que va más allá de cualquier tendencia política, que busca abrazar a Colombia para poder superar estas dificultades de la pandemia y pienso que allí caben todos los sectores. Yo he hecho parte del Partido Verde, pero aquí están invitadas todas las tendencias, soy respetuoso de las decisiones que tomen los partidos políticos. Yo creo que aquí está definido un horizonte, están definidos unos principios que no se negocian de ninguna manera”, agregó.

Finalmente, respondió si hablará con Sergio Fajardo acerca de su designación.

“Soy respetuoso de las decisiones y de la campaña que está siendo Sergio, siento admiración por él, por lo que ha sido. Tengo que llamarlo a decirle lo que estoy haciendo porque ha sido una sorpresa total para Colombia como para mucha gente y por supuesto que siempre la amistad por encima”, subrayó.