Roy Barreras habla del trino de Gustavo Bolívar que cuestiona su elección como presidente del Senado

En diálogo con Noticias Caracol, el nuevo presidente del Senado, Roy Barreras , detalló los temas a los que le pondrá la lupa desde su cargo. Sin embargo, no escapó a la polémica por un trino de Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, quien en días pasados ya había manifestado su inconformismo por la elección.



Bolívar publicó un trino en el que señala: “Les dejo una pregunta y me retiro lentamente. ¿La izquierda ganó 20 curules por primera vez en 200 años para terminar en esto?”. Recalcó los nombres de quienes estarán al frente de esta corporación, Roy Barreras, Miguel Ángel Pinto (partido Liberal) y Honorio Enríquez (Centro Democrático)”.

EL NUEVO PAÍS

Roy Barreras:

Pte del Senado



Miguel Ángel Pinto:

VicePte



Honorio Enríquez:

2do VicePte



Les dejo una pregunta y me retiro lentamente…

¿La izquierda ganó 20 curules por 1a vez en 200 años para terminar en esto?🤣 pic.twitter.com/FH1ZGxeba3 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 21, 2022

La respuesta de Barreras fue la siguiente: “Es muy importante la voz de todos los senadores y senadoras, incluidos los que quieran hacer crítica, los que quieran hacer oposición porque nos obliga a trabajar más y respondo con precisión, esa mesa directiva implica que la preside el Pacto Histórico. El mandato del cambio, que son las reformas, no son los trinos, no son la ficción, son los cambios. No ha habido cambio más profundo en el siglo XXI probablemente que la firma del acuerdo de paz que tuve el honor de hacer, o el reconocimiento de las víctimas en una ponencia también de mi autoría hace ya más de una década, el conocimiento del conflicto armado interno, o la creación del estatuto de la oposición que tuve también la obligación y el honor de ser el autor. El pacto preside y cumple el mandato del presidente Petro, y lo cumpliremos entre todos”.

Recalcó también que “la presencia del partido Liberal y demás partidos que habiendo perdido la elección presidencial con nosotros acudieron al llamado del acuerdo nacional se refleja en esa primera vicepresidencia, que yo celebro, como la mayoría de los colombianos, que no estemos en la polarización, sino en la idea de la construcción colectiva recogiendo la otra mitad de Colombia que no votó por nosotros. Aquí hay otros diez millones de colombianos a los que también hay que escuchar y están reflejados en esa mesa”.

Sobre la segunda vicepresidencia, delegada a Honorio Enríquez, del partido opositor Centro Democrático, la calificó como “el respeto a la oposición” y cuestionó: “¿Qué tal hubiera una mesa sin la presencia del único partido de la oposición?”

“Este será el Congreso del cambio, que respeta a la oposición y recoge la voluntad de las otras fuerzas políticas que estuvieron en esos 10 millones de colombianos que no votaron con nosotros, pero que también quieren acompañar la construcción colectiva del país”, explicó.

Sobre si estos señalamientos de alguien de su propia bancada podrían interpretarse como fisuras internas, Barreras respondió que su elección en la presidencia del Senado fue “prácticamente unánime” y que, pese a las diferencias, Gustavo Bolívar es “un hombre de bien, que quiere acertar”.



Sobre su tarea desde la presidencia del Senado

“Se ha posesionado ayer el Congreso más diverso y renovado de la historia. Las voces independientes que se harán escuchar -serán defensores de derechos humanos, campesinas, más mujeres que nunca, también ambientalistas, animalistas, de afros, de indígenas- le dan a este Congreso una diversidad renovadora que transmite al resto la voluntad del mandato popular del cambio”, valoró Roy Barreras.

Sobre su trabajo indicó que es prioridad poner “pie en el acelerador, trabajar más, recortar las vacaciones, garantizar la asistencia de los congresistas a las sesiones, acabar el ausentismo, la guachafita. Recibimos el Congreso con una imagen perversa: el 75% de imagen negativa, el último Congreso fue ineficaz, desconectado”.

Y añadió que “a la Colombia que no votó por nosotros vamos a garantizarle estabilidad, respeto institucional, derechos para la oposición”.

Sobre la aparente voluntad de diálogo por parte de grupos armados dispuestos a parar el fuego y dialogar, Barreras señaló que “celebro esa primera respuesta”, pero enfatizó que se deberá analizar bajo dos condiciones: “para esas organizaciones criminales el camino es el sometimiento a la justicia penal ordinaria y seguramente el nuevo gobierno construirá ese sometimiento colectivo a la justicia”.

Para la otra condición recalcó que “las normas del DIH, las que tienen que ver con justicia transicional, no aplican para las organizaciones criminales”.