Se agrava la crisis: Íngrid Betancourt amenazó con irse de la Coalición Centro Esperanza

Un pronunciamiento, de última hora, de Íngrid Betancourt dejó en evidencia que la crisis en la Coalición Centro Esperanza está lejos de superarse y más bien empeora.

Las diferencias surgieron por el respaldo que el precandidato Alejandro Gaviria recibió el pasado lunes, 24 de enero de 2022, de Germán Varón, senador de Cambio Radical.

Íngrid Betancourt se mantiene firme en que no permitirá la llegada a la coalición de maquinaria política tradicional, por eso, hizo esta advertencia.

“Si la coalición no toma la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias, que llevan a la corrupción, y si esta decisión no se toma hoy, esta noche, con mucho dolor, pero, con el compromiso y la responsabilidad que tengo con la Coalición y con los colombianos, yo me retiro de la coalición”, expresó Íngrid Betancourt.

La precandidata presidencial advirtió que sus compañeros de lucha política en la Coalición Centro Esperanza tienen que decirle al país qué clase de política quieren hacer.

“Siempre que hablo de eliminar la corrupción, siempre ustedes me preguntan ¿cómo?, pues así, con tolerancia cero, sin compromisos, sin acomodarse. Esta es nuestra prueba de fuego. Sé que esta posición intransigente puede incomodar y que no será del agrado de muchos, pero no busco que me quieran, sino que sepan cómo voy a actuar como su presidenta”, añadió Betancourt.

Por ahora, el futuro político de Íngrid Betancourt y su permanencia en la Coalición Centro Esperanza dependerá de que los demás candidatos de la alianza veten los respaldos que recibió Alejandro Gaviria en los últimos días.

