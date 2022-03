Sergio Fajardo: Fico vs. Petro "no es una película buena para Colombia"

En entrevista con Noticias Caracol, Sergio Fajardo analizó los resultados de las consultas en la que con más de 700 mil votos se convirtió en el candidato presidencial por la coalición Centro Esperanza. Disputaba la aspiración junto a Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Jorque Enrique Robledo y Alejandro Gaviria.

“Terminamos la primera etapa y el objetivo de esa campaña era ganar la consulta como efectivamente sucedió. Tenemos que revisar nosotros como coalición cómo vamos a trabajar porque el reto que tenemos es bien alto. Nosotros quedamos en la tercera posición y tenemos la obligación de convocar a la gente que está por fuera de los extremos para que esto que estamos viendo hoy no se convierta en una repetición del 2018. ¿En qué sentido?, en que se convierta en una polarización que como hemos visto estos cuatro años atrapa el país, no nos deja avanzar y nosotros tenemos, como hemos propuesto, tenemos que ser la expresión de esa mayoría de gente que no quiere estar en esos extremos, no quiere estar en esa polarización, y construir la esperanza que es el nombre de nuestra coalición”, aseguró.

Sergio Fajardo reconoció las dificultades al interior de la Centro Esperanza que les costaron más votos el domingo.

“Hubo una cantidad de fricciones en el interior de la coalición, fricciones que, por supuesto, hicieron daño. En más de una momento éramos noticia y no por nuestras propuestas, nuestro trabajo, sino por esos contratiempos, ese es un factor que sin duda es importante. Otro factor también está asociado con la naturaleza de estas elecciones y todos los altibajos que tuvimos nosotros con las listas de la Alianza Verde, Centro Esperanza, de otro lado una lista del Nuevo Liberalismo, el Partido Verde no hacía parte de la coalición, tuvimos muchos enredemos y naturalmente está la votación de las personas que nos faltó, estar bien cohesionados y atender todas estas dificultades”, anotó.

El candidato se refirió también al apoyo al interior de su coalición por parte de los otros aspirantes.

“Ese es el objetivo. Yo cumplí con todos los puntos de lo que firmamos como coalición, fui respetuoso de cada una de las personas, luché para que internamente tramitáramos las diferencias y nosotros tenemos un reto muy grande, tenemos que convocar a una mayoría en Colombia esas 8 millones de personas que no votaron ayer y que votarán por lo menos 8 en una próxima elección. Si ahora Federico Gutiérrez pasa a ser entre comillas el de Uribe, él que continúa con lo de Duque, y una confrontación del otro lado con Petro, pues vamos a una misma película y esa no es una película buena para Colombia”, afirmó.

Finalmente, habló de cómo hacer que el centro se quite esa percepción de tibieza entre los electores.

“La polarización no es un buen camino, con polarización no hay transformación en Colombia, nosotros tenemos que ser capaces de explicarle al país eso, persistir juiciosamente y hacer campaña. Yo espero que eso sea así, que eso nos permita pasar la primera vuelta y ganar en segunda vuelta”, subrayó.

“Tengo la convicción profunda de lo que nosotros representamos es lo que necesita Colombia, pero Colombia no puede seguir con esta polarización, se pierden otros cuatro años como se perdieron acá y sería muy costoso para nosotros como país estar en esas circunstancias”, puntualizó.