Sergio Fajardo contra ministro del Interior por presuntas fotos del ELN: “No se le da el humor”

El pasado domingo, el presidente Iván Duque estaba en un consejo de seguridad en Arauca, donde se busca contener la ola de violencia que dejó 33 muertos en los primeros 15 días del 2022, pero se vio sorprendido cuando salieron a la luz unas fotografías en las que se observaba a presuntos miembros del ELN, al parecer, haciendo patrullajes en el municipio de Arauquita.

Las fotos generaron todo tipo de reacciones en redes sociales y el mundo político. Uno de ellos fue el precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien trino lo siguiente:

Iván Duque llegó anoche a Arauca: pasó revista a dos batallones que envió para "garantizar la seguridad" de la región e hizo consejo de seguridad. Mientras tanto, el ELN se paseaba tranquilo cerca, en La Esmeralda. ¿Qué tal que su gobierno no fuera el de la seguridad democrática? pic.twitter.com/poDPvGqI82 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 17, 2022

De inmediato, el ministro del Interior, Daniel Palacios, le contestó con cajas destempladas.

Dr Fajardo en Arauca y en el país nuestra fuerza pública combate a los terroristas a los que usted, en su tibieza, invitaría a tomarse un tinto. Al ELN unos los contemplan y complacen, otros los combatimos. Presencia en vía fue controlada por el Ejército inmediatamente https://t.co/SiQK79bAYD — Daniel Palacios (@DanielPalam) January 17, 2022

Al preguntársele a Fajardo sobre lo dicho por el funcionario, señaló:

“Yo no conozco al señor ministro del Interior, realmente no lo conozco, pero evidentemente no se le da el humor”, indicó el precandidato presidencial.