Francia Márquez dice que campaña de Fajardo la invitó a ser fórmula vicepresidencial; él lo niega

Luego de que el candidato a la Presidencia Sergio Fajardo diera a conocer a Luis Gilberto Murillo como su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez señaló que desde la campaña del candidato de la coalición Centro Esperanza había recibido la invitación para ser también su fórmula a la Vicepresidencia.

“Recibí invitación de la campaña de Sergio Fajardo para ser su fórmula vicepresidencial. Agradezco tener en cuenta nuestra lucha. No aceptamos por 2 razones: 1. Somos el Pacto Histórico y haremos el cambio para nuestra gente. 2. En mi comunidad me enseñaron que la palabra se honra”, escribió Francia Márquez en su cuenta de Twitter.

¿Qué dice Sergio Fajardo sobre Francia Márquez?

El candidato Sergio Fajardo no tardó en responder el mensaje, desmintiendo a la precandidata por el Pacto Histórico, asegurando que esto nunca estuvo en consideración.

“Buenas tardes, Francia. No sé quién de mi campaña te hizo esa invitación, pero nunca estuvo en consideración. Mi fórmula es Luis Gilberto Murillo, gran señor. Esto no me impide felicitarte por tu campaña y extraordinaria votación”, señaló el exgobernador.

Buenas tardes Francia. No sé quién de mi campaña te hizo esa invitación, pero nunca estuvo en consideración. Mi fórmula es Luis Gilberto Murillo gran señor. Esto no me impide felicitarte por tu campaña y extraordinaria votación. https://t.co/Fz0QjV48t1 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 17, 2022

Por el momento, Francia no ha contestado al mensaje de Fajardo, mientras en redes muchos la instan a decir el nombre de quién en la coalición Centro Esperanza le hizo la invitación.