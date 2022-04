Sergio Fajardo en El país de los jóvenes: “Estamos fracasando en asegurar el primer empleo”

El candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, estuvo en el País de los Jóvenes. Un espacio en el que más de 80 muchachos de todo el país se dieron cita para preguntarles a los aspirantes a la Presidencia de la República, confrontarlos y debatir con ellos.

Mayra Maturana - Chocó

Miembro del colectivo de la Universidad de los Andes Potenciar Pacífico

Soy una joven resiliente, miembro de un colectivo y estudiante becada de la maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo en la Universidad de los Andes Potencia Pacífico. Soy una hija de Quibdó Chocó, sobreviviente de la violencia y hoy quiero decirle que cada 32 horas un joven como yo muere asesinado. ¿Quiero saber qué piensa hacer para que no nos sigan matando?

SF

Maira, se pueden hacer varias cosas, y voy a empezar con una que hice como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Esos jóvenes que están asesinando probablemente no estudian ni trabajan. Básicamente se despiertan, salen de la casa y están en una esquina.

Y para ese joven sin oportunidades enfrente está básicamente el mundo de la ilegalidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es un programa para identificarlos a todos y cada uno de ellos, se puede hacer en Quibdó con organizaciones sociales, la alcaldía, la Iglesia, el Gobierno departamental. Y diseñar un programa para moverlos, de estar enfrente de esa puerta a la ilegalidad y moverlos a otro lado y construir un proyecto de vida.

Eso requiere acompañarlos, a cada uno identificar sus razones y con cada uno diseñar un plan de trabajo, que requiere equipos profesionales. Siempre, también tiene que ir acompañado del mundo de su familia, y ayudar a revisar esas condiciones en la familia y en la comunidad.

Eso se puede hacer. El programa que nosotros teníamos se llamaba entornos protectores, requiere un esfuerzo y recursos que como presidente acompañaré al municipio y departamento, y en otras zonas.

Contrapregunta

Los jóvenes que estamos siendo víctimas de esta catástrofe no solo son jóvenes que no están escolarizados, también son jóvenes que se están preparando. Quiero que nos hable de estrategias reales que contribuyan no solo a los jóvenes de Quibdó, del Pacífico colombiano, sino del resto del país. Y que nos permita en cuatro años no estar en estas mismas condiciones.

SF

Tenemos que mirar a nuestros jóvenes y mirar las diferentes categorías porque no todos están las mismas condiciones. Hablé de un grupo muy particular que está vulnerable para la violencia. Hay otros jóvenes que han estudiado, que no tienen trabajo, que están preparados pero necesitan atención especial para hallar un camino. Para estos jóvenes el programa se llama distinto: Jóvenes con futuro, y se diseñan especialmente para buscar mecanismos en donde puedan trabajar. Mirar cuál es el sistema empresarial, cuál es el sistema de emprendimiento, en qué condiciones de estudio y cómo se puede avanzar en esa condición de estudio.

Y después hay otro grupo que ya están estudiando, por ejemplo, en la educación superior. Tenemos unos programas especiales. La universidad pública gratuita, vamos a construir la universidad pública digital, tan buena como la Universidad Nacional, para abrir el número de cupos, todos los programas de ciencia y tecnología y con ellos vamos a trabajar.

Lo importante que tengan claro es que hay que entender los problemas, en qué condición están unos y en qué condición están otros y diseñar una estrategia y así es como se construye una transformación. Esto ya lo hemos hechos y funciona, pero se necesita un acompañamiento del gobierno nacional para departamentos como el de Chocó.

Freddy Zabala

Vengo en representación del Bajo Cauca Antioqueño y también en representación de los líderes de la organización Motívate Creando Experiencias. Hemos venido trabajando el tema de salud mental en el territorio. Póngame atención, el 80% de los jóvenes que atendemos a nivel de territorio en zona rural y urbana se siente deprimido, también sienten desanimo y desmotivación, pero sienten algo muy importante y es desesperanza porque no tienen un proyecto de vida clara.

¿Cómo apuntaría a estrategias que puedan minimizar esta problemática de salud mental en Colombia?

SF

Conozco a Caucasia, el Bajo Cauca y Chocó. Cuando yo dije vamos a atender a los jóvenes, vamos a identificar su salud mental, eso no es un programa genérico para todos, sino identificar en cada uno en qué condición está.

Se identifica cuáles son las razones para que esté por fuera del proyecto de vida. Trabajo con el individuo, también con la familia. Recuerden que lo tercero que dije fue con la comunidad. Las comunidades influyen en este mundo joven, pero para esto se requiere de la articulación de los que están por fuera, los colegios, las escuelas. Vamos a revisar qué nos dejó la pandemia. Lo que tú nos dices tiene unas raíces, pero la pandemia afectó la salud mental en general del pueblo colombiano y al mismo tiempo de ese mundo joven. Recuperar el tiempo perdido va a ser un gran proyecto de recuperar la salud mental.

Con las EPS tenemos que hacer un programa de salud pública, es uno de los cambios que vamos a tener en el mundo de la salud. Y las EPS, al tener la salud pública, incorporar el tema de salud mental como un tema de salud para Colombia, que es un tema que ha estado rezagado y es una urgencia.

Contrapregunta

¿Cree que se puede lograr solo a través del sistema de salud, que usted sabe es muy complejo? ¿A través de que otros entes u organizaciones lo podemos hacer?

SF

Es cierto. No solamente solo al sistema de salud, pero tenemos que tener al sistema de salud que haga parte. Las EPS reciben unos recursos y unos recursos para salud pública, pero no los han utilizado y esos recursos están ahí y los podemos utilizar.

En cada municipio se pueden articular con alcaldía y gobernación apoyando, porque muchos municipios no tienen los recursos o capacidad para armar estos grupos especializados. El municipio poniendo unos recursos con el departamento y esto es lo nuevo, el Gobierno nacional tiene que participar. Los municipios solos no son capaces de armar esos equipos y nosotros somos capaces de articular esos proyectos.

Porque el Gobierno saca unas reglas y mandan unas razones a los municipios y la mayoría son pobres y no se cumple.

PREGUNTA DEL PÚBLICO

Tomás Mejía

¿De dónde va a salir plata para todo? Reforma tributaria, sí, no y cómo.

SF

Tomás, reforma tributaria, sí. De una. Y una reforma estructural, no lo que ha hecho este gobierno que para mi ha sido un muy mal gobierno. Hizo una serie de reformas tributarias y la última…Cuando estábamos en debates el actual presidente decía que iba a reducir los impuestos y subir los salarios. Y subió los impuestos y nunca subió los sueldos.

La última reforma tributaria fue la que desató el estallido social en nuestro país. Y le digo las cifras, 33 billones de pesos esperamos recoger. Las personas mas ricas de este país van a contribuir mucho más. No vamos a tocar los impuestos de la clase media, no vamos a subir el IVA, no lo vamos a cambiar. Y ese proceso lo tenemos perfectamente cuantificado.

La invitación es a que ustedes le peguen una mirada a las propuestas con rigor.

Gabriela Garibello Daza - Bogotá

Soy muisca del cabildo de Bosa y recién egresada de Literatura en la U. Javeriana. Vemos con preocupación, cómo jóvenes indígenas dentro de la universidad, que nuestros saberes ancestrales nunca son tenidos en cuenta. ¿Cómo les daría un lugar en su plan de educación?

SF

En la estructura de Antioquia, el departamento en el que fui gobernador, tenemos una gerencia indígena. Porque el departamento hay indígenas. Y lo que ella pregunta es muy válido, es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre. Cómo incorporamos esos saberes ancestrales en nuestro proyecto de país.

Una cosa es la preparación tuya para que puedas avanzar y al mismo tiempo la preparación de los maestros y maestras dentro de las comunidades. Eso tiene que ser un esfuerzo deliberado para la formación.

¿Cómo llegaste tú? Necesitamos un gran programa de formación de becas indígenas en la rama que quieran y que al mismo tiempo puedan servir de acompañantes de lo que esta pasando dentro de sus comunidades.

María Alejandra Villamizar: candidato, ¿le parece que nos cuente cómo llegó la universidad?

Gabriela: La ONIC tiene un programa de becas a nivel nacional para la Universidad Javeriana, son dos y una de esas es la mía.

SF

Tienen becas, dos becas. Eso no marca ningún tipo de diferencia, cuando hablamos del papel de Estado debemos tener la capacidad de personas como tú, eres extraordinaria dentro de tu comunidad. Y quiero hacer una observación, no todas las personas somos extraordinarias.

Hay personas comunes y corrientes, normales, que les gusta la vida y que no tienen que ser extraordinarios para tener oportunidades. Es muy importante que esos saberes ancestrales hagan parte de la cultura de Colombia.

Y unas comunidades que tengan la autonomía. Se necesitan los recursos y se necesita la voluntad política. Como son grupos minoritarios que no tienen voz en muchas oportunidades. Hay que darles voz a las comunidades que no tienen voz.

Contrapregunta

Yo creo que sí hemos tenido voz, solo que no nos han querido escuchar. Y es distinto.

SF

Acepto la observación, pero lo que quiero decir es voz política. Un reconocimiento político. Que se pueda escuchar toda la nación.

Contrapregunta

¿Habría que hacer una reforma educativa, para incluir estos temas y materias que son importantes?

Seguro. Vamos a recuperar el tiempo perdido y un nuevo acuerdo pedagógico, este tema que tu estas planteando tiene que ser uno de los temas de nuestro país. Con la fuerza que se merece.

PREGUNTA DEL PÚBLICO

Kevin Montes de Oca – San Andrés

Menciona los departamentos de Antioquia y Chocó porque los conoce. Espero que también conozca San Andrés, porque es una isla que van para pasear y montar hoteles. ¿Cómo todo eso que acaba de mencionar se aplica para un territorio tan aislado, con problemas de conectividad?

SF

Un punto para trabajar con San Andrés es luchar contra la corrupción. Porque en San Andrés se han robado una gran cantidad de plata, por ejemplo. Hay unas escuelas que están sin terminar.

Segundo punto, dentro del proyecto educativo vamos a construir la universidad nacional pública digital. Uno de los puntos donde podemos tener esa universidad es San Andrés. Un proyecto de lo mejor. Allá hay una sede de la Universidad Nacional, pero que se puede multiplicar.

San Andrés tiene toda la capacidad para ser un gran proyecto ecoturístico, la reserva Sunflower tiene que ser un proyecto y la articulación con estas comunidades raizales, que tienen su cultura y su lengua. Cómo se articula esa comunidad raizal con quienes llegaron a vivir allá, para generar esa riqueza. Esa isla tiene una gran riqueza. No se nos olvide Providencia, que es diferente de San Andres y que les han incumplido.

PREGUNTA DEL PÚBLICO

Laura Calderón

Egresada de Comunicación Social de la Universidad Externado

¿Cómo garantizar que los jóvenes profesionales accedan a un trabajo acorde a la carrera que estudiaron y que no tengan la necesidad de irse del país en busca de oportunidades?

SF

Voy a ponerlo con rigor; pero yo voy para presidente. No voy a echar un carretazo. No le puedo garantizar a cada joven que estudia, que trabaja, que tiene un sueldo. Yo eso no lo puedo garantizar, pero le puedo garantizar las condiciones para que este joven pueda tener la oportunidad de trabajar, porque sí es una de las grandes frustraciones.

No puede ser que después de que termina de estudiar no puede trabajar y ahí estamos fracasando. El trabajo digno es el reto que tenemos.

En cada territorio vamos a organizar un plan de trabajo productivo. Nos sentamos y en cada lugar miramos cuál es el potencial de este lugar, qué actividad empresarial tiene ese lugar, la capacidad estatal y las instituciones de educación superior. Y nosotros vamos a decir este es el proyecto que necesitamos. Que haya una mayor cercanía entre lo que se estudia y las posibilidades de trabajo.

Tenemos que mejorar la calidad de la educación, transformando el mundo educativo y acercándolo a las oportunidades de trabajo. Una es que no encuentran trabajo y va a trabajar y no tiene la experiencia. Vamos a hacer el gran programa de prácticas. Para que esas practicas sean reconocidas como experiencia.

Cuando fui alcalde y gobernador implementé algo que lo voy a hacer como presidente, son las prácticas de excelencia. Era una convocatoria pública a todos los estudiantes y en cada dependencia de la gobernación, de la alcaldía, escogíamos qué proyectos podían hacer jóvenes estudiantes en seis meses y hacíamos una convocatoria por méritos y no rosca. No se imaginan lo maravilloso que era ese programa.

Dailer Montoya – Florencia, Caquetá

Es ingeniero agroindustrial, consejero de juventud y estudiante de maestría de la Universidad Nacional.

Como joven de la Amazonía represento esa juventud olvidada. Estamos preocupados porque en 2020 la tasa de deforestación fue de más de 109 mil hectáreas. ¿Cómo haría para reducir esa deforestación?

SF

Hace poco tuve la oportunidad de hacer un viaje en la avioneta volando por la sierra de la Macarena, de Chiribiquete y ver la dimensión de la deforestación.

Hay que hacer un gran programa de reforestación, que es relativamente sencillo de hacer. Podemos decir vamos a sembrar un millón de árboles…pero hay algo muy importante y es la tierra. De quién es la tierra.

Ese mundo rural la mayoría no tiene títulos y muchos de ellos están en condición de informalidad que no permite avanzar con proyectos de vida bien avanzados. Y parte de lo que queremos hacer es formalizar la titulación de la tierra.

Hacer entrega de tierras como se ha comprometido el Gobierno nacional a partir del acuerdo de paz y en ese mundo acompañar los proyectos campesinos con financiación y que muchos de esos campesinos sean los que van cuidando ese bosque.

Detrás de todo esto aparece esa condición que tenemos, la violencia, que es el mundo del narcotráfico, el mundo de la criminalidad que está haciendo parte de esa deforestación. Van deforestando, arreglando las tierras para ocupar las tierras, para venderlas. Siempre nos toca hablar de cómo tenemos que luchar contra criminalidad, tener la fuerza pública para enfrentar esas fuerzas oscuras. Entonces nos toca varias dimensiones del tema.

Contrapregunta

Ya hay leyes para mitigar y adaptarnos al cambio climático y reducir deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cómo hacerlo realidad en un territorio donde no hay presencia del Estado y en donde no hay oficinas para que esas alternativas económicas que se gestan puedan impulsarse y fomentarse?

SF

Hay una respuesta muy rápida y es haciéndolo, porque en Colombia tenemos un problema: hay leyes para todo, pero es que el problema es que no se cumplen. Hay una expresión que se llama voluntad política. El poder que tienen los políticos es hacer las cosas.

Nosotros le vamos a proponer al país varios retos y uno de esos es la biodiversidad y la economía y vamos a hacer un gran centro de investigación nacional coordinando todas las organizaciones, centros de investigación en la Amazonía y un proyecto de coordinación con recursos económicos para incorporar la investigación e innovación.

Desde que tengo tu edad he escuchado que hay unos productos que sirven para cosméticos, unas frutas especiales, pero realmente no se ha hecho nada, no se ha avanzado nada. Nosotros le vamos a poner el acelerador, entramos con la ciencia e investigación. Y allí habrá un gran proyecto de investigación para jóvenes en Colombia.

Contrapregunta

¿Se compromete con el país y con la juventud del Amazonas en gestar una política pública de desarrollo integral de la Amazonía una destinación específica en el presupuesto general de la nación?

SF

Claro que sí. Y me comprometo sin problema. Yo no ando prometiendo cualquier cosa. Yo me tomo esto muy en serio, yo soy un matemático y la forma es trazar el camino para llegar a donde tenemos que llegar y ese compromiso se refleja en el Plan de Desarrollo.

Me comprometo públicamente que vamos a lograr que en Colombia en nuestro país el 1% del PIB, alrededor de 11 billones de pesos sea para la ciencia en Colombia. Eso es una apuesta grandísima.

PREGUNTAS REDES SOCIALES

Alex Fuentes

Enfermero profesional de Bogotá

¿Cuáles son sus estrategias para la atención primaria en salud en las regiones de la Colombia profunda en donde existe el conflicto armado? Con el conflicto armado y la politiquería estos recursos no se han ido implementando en estas zonas, por lo que las personas son mas vulnerables.

SF

Tiene que ver con lo que hablé con Freddy, lo de las EPS tenemos que revisar ese funcionamiento. Lo que Alex señala es crucial. No tiene que aumentarse la complejidad de las intervenciones con toda una cantidad de recursos. En ese primer nivel es crucial una política que la maneje el Estado. Prevenir, atender antes de la enfermedad, así de elemental pero importante.

Quisiéramos tener una política de llegar a los territorios los mas apartados, se puede hacer con articulación de secretarías de salud, de los Gobiernos departamentales. Pero como ya fui gobernador y sé que llegar a un pueblo que está bien lejos, que tiene conflicto, no están fácil y desde Bogotá no se entiende eso, lo que tenemos es que crear equipos con atención para llegar a esos territorios, toca tener condiciones humanitarias, trabajar con la Cruz Roja e instituciones que tienen el sentido humanitario para que se pueda llegar allá.

Tenemos en Colombia que construir la paz. Si no construimos la paz siempre vamos a decir que vamos a llegar a un territorio de violencia, donde no se puede entrar y queremos una Colombia donde podemos entrar porque de lo contrario siempre vamos a estar rezagados, rezagados.

Brayan Andrés Jaimes Tumbajoy - Cali, Valle del Cauca

¿Qué haría usted con los animales en situación de calle, que programas realizaría para salvaguardarlos a ellos, y a aquellas fundaciones que no tienen respaldo gubernamental y aun así se sostienen con donaciones de civiles?

SF

Estos son de los temas que van apareciendo en la vida. Hace 30 años nadie se preocupaba por los animales en condición de calle como dice él.

Cuando yo era gobernante teníamos que hacer unos planes especiales de esterilización de animales de calle, perros, que tenía que ser parte del Estado. Porque había una cantidad de animales que estaban en condiciones de calle para atenderlos.

Al mismo tiempo construíamos unos centros especiales de atención en la ciudad de Medellín para atender a los perros. Con mi compañero Alonso Salazar fuimos los primeros en quitar el uso de caballos, animales, para estar moviendo carretas. En el Congreso de la República hay varias personas, y varias del Partido Verde, que tienen su proyecto animalista como parte de su proyecto político. Ya representan unas causas, un segmento de la sociedad que se manifiesta de esta manera.

Nosotros tenemos que hacer una política que articule el Gobierno nacional con los Gobiernos territoriales. En primera instancia no es una función del presidente, sino del alcalde. Pero, de nuevo, nosotros somos capaces de articular ese Gobierno nacional para que acompañe esos procesos.

Que haya esos sitios de atención. Hay que atender con mucho cuidado que es el comercio ilegal de fauna que hace parte de la criminalidad. Avanzar en pedir que cada municipio tenga su plan de ordenamiento animal para entender cómo va a manejar sus animales. Tener sitios en la medida de los posible para atenderlos, hacer programas nacionales de vacunación y esterilización. Vamos dando pasos y vamos madurando, porque falta mucho camino para recorrer. Pero mire lo interesante, es que ya hace parte de las preocupaciones.

Hace unos años nadie hubiera hecho esa pregunta. Ahora sí y por eso hay representación en el Congreso de personas que tienen la causa animalista como parte de su proyecto político y así va siendo una mejor sociedad y cada vez más diversa y eso es riqueza para Colombia.

Dailer

Candidatos, desde las juventudes amazónicas queremos entregarle este detalle. Es un chocolate de copoazú que es el cacao amazónico. Y queremos que este chocolate sea la representación del mandato para la paz ambiental de la juventud amazónica colombiana. Candidato, no nos olvide.