Sergio Fajardo fue contactado por Petro y Hernández: “Estoy haciendo una reflexión muy profunda”

Sergio Fajardo, quien el pasado domingo ocupó el cuarto lugar en la primera vuelta presidencial, reveló que ha sido contactado tanto por Rodolfo Hernández como por Gustavo Petro. Estos dos últimos se disputarán la jefatura de Estado en la segunda vuelta, el 19 de junio.

Este lunes en la noche recibió una llamada de Petro, quien lo invitó a unirse a su causa. Hay que recordar que, en las últimas semanas, Sergio Fajardo criticó duramente las propuestas económicas del exalcalde de Bogotá e incluso lo llamó “mentiroso y enredador”.

“Ayer hablé con Gustavo Petro por primera vez, fue una llamada corta. Él me invitó a que nos uniéramos. Y yo le dije lo que estoy diciendo en todas partes y es que yo estoy haciendo una reflexión muy profunda acerca de lo que han sido estos últimos cuatro años, lo que ha pasado en términos del país, en términos personales”, aseguró Fajardo.

“Yo he hecho un propósito en la vida, con la experiencia que tengo, y es no dejarme atrapar por rencores, no dejarme atrapar por malestares, tener el espíritu limpio, la mente limpia para mirar las cosas y construir”, añadió.

Noticias Caracol conoció que a Sergio Fajardo lo han contactado desde el Pacto Histórico también Francia Márquez, Iván Cepeda y Katherine Miranda.

Sobre la decisión de Luis Gilberto Murillo de unirse a la campaña de Gustavo Petro, añadió que “era de esperarse” y que quienes conformaron la coalición Centro Esperanza, que ya no existe, están en libertad de decidir su apoyo para la segunda vuelta.