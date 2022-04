Sergio Fajardo: “No tiene justificación política la presencia de Molano como ministro de Defensa”

El candidato a la Presidencia Sergio Fajardo tiene agenda en Bogotá y habló desde su sede de campaña sobre el debate de moción de censura que se adelantó en el Congreso contra el ministro de Defensa, Diego Molano , así como la audiencia de la JEP en Ocaña, Norte de Santander, donde militares han reconocido su participación en los falsos positivos.

“Hace rato se tendría que haber ido del Ministerio de Defensa el ministro Molano. Al mismo tiempo que escuchamos el dolor de lo que está pasando en la JEP y están repitiendo historias por no ponerle rigor, por no entender la dimensión del daño para nuestro país. Yo creo que no tiene ninguna justificación política la presencia del ministro Molano como ministro de Defensa”, dijo Fajardo.

El candidato de la Centro Esperanza expresó que el Estado traicionó la confianza de la ciudadanía y que la gestión del actual gobierno no va en dirección a recuperarla.