Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández, cree que él es “el único que puede salvar a Colombia”

Socorro Oliveros es la esposa del candidato Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Estudió diseño de interiores, pero es quien se encarga de las finanzas de la empresa familiar, la constructora HG. Hace 50 años se casó con el ingeniero.

Cuenta que “en el año 90 estuvimos al borde de quebrarnos. Nos cerraban las puertas de los bancos en la cara. No nos quebramos, nos ayudaron, pagamos y empezamos a trabajar como con más berraquera, porque teníamos que cumplir con todas las dificultades del mundo”.

Con el negocio familiar se han enfocado en construir edificaciones modernas, con estilo minimalista, en barrios de estrato 2 y 3 en Girón y Piedecuesta, en el departamento de Santander.

Cuando decidió entrar al mundo laboral sostuvo que Rodolfo Hernández “no me apoyó mucho que se diga, me dio mucha madera y yo dije espérese tantico: aquí es donde yo tengo que demostrar mis habilidades”.

¿Qué piensa Rodolfo Hernández ahora de esa labor que usted ha hecho como empresaria?

“Nunca me ha dicho: ‘la felicito, lo está haciendo bien’, pero sé que en algunas partes dice: ‘Desde que solté la empresa en manos de mi familia está mejor’”, comenta Socorro Oliveros.

Agrega que es “muy cuidadosa con la plata, yo trato de no malgastar absolutamente nada, entonces ahí es donde uno tiene que tener el ojo y eso fue lo que yo hice”.

¿Cómo es su matrimonio?

“Como Google trends, con dificultades, pero hoy cumplimos 50 años”, dice la esposa de Rodolfo Hernández, del que aseguró que “no es nada bravo, él es un merengue. Como los santandereanos, no demuestran lo que tienen”.

¿Cuál ha sido el mayor regalo para sus hijos, que acompañan al candidato en los viajes de campaña?

Socorro Oliveros considera que “enseñarlos a trabajar, aprovechar que tienen los maestros vivos, porque desafortunadamente los seres humanos somos así, cuando ya c'est fini, ya para qué”.

Una pregunta que muchos se hacen: ¿Centro, derecha o izquierda? ¿Ustedes dónde están?

“Centro”, responde tajante.

¿Por qué cree que Rodolfo Hernández ha ganado tantos jóvenes que están del lado de él y que lo están acompañando en esta candidatura?

Socorro Oliveros cree que “uno como persona educa es con el ejemplo, este señor nos ha dado ejemplo, por donde ha pasado, con la empresa, después en la Alcaldía”.

¿Qué dice de las críticas que a diario reciben en redes?

Entre los comentarios recibidos, la esposa de Rodolfo Hernández recuerda el de un joven que decía “que él prefiere un ingeniero mal hablado, con malas palabras, chabacán, chambón, todo eso que dicen, a un mentiroso. A él lo enternecen mucho estos muchachos, seguramente porque el futuro para ellos, en este momento, está muy difícil”.

¿Qué hará si es primera dama?

“Yo me puse una meta y es: Rodolfo trabaja por estos chicos y yo trabajo por las mujeres”, expresa Socorro Oliveros.

¿Por qué decidió montarse en ese bus de ser la gerente de campaña?

La esposa de Rodolfo Hernández afirma que tras 50 años de matrimonio “ya hemos hecho todo en la vida y vemos que Colombia está en un momento crucial, que alguien tenía que pensar en los colombianos, y como yo tengo un maestro que se llama Rodolfo Hernández y él se metió como en las carreras de caballos, pues dije me tocó seguirle el paso y le voy a ayudar”.

Agrega que “después de ver el resultado de la Alcaldía, que fue un cambio para Bucaramanga, que fue el laboratorio que él hizo positivo, me dije no puedo ser tan egoísta y no ayudarle en este momento que yo siento que ya hemos hecho todo y le estoy apuntando a esto”.

Viste jeans, camiseta y tenis, ¿se pondría vestido formal?

Socorro Oliveros dice que “sería una primera dama muy relajada y el día que me toque vestirme como toca para ir a algún sitio, pues también me visto”.

¿Qué espera que pase el próximo 29 de mayo?

“Pues que vamos a ser los ganadores y nos les vamos a fallar”, sostiene.

¿En esta campaña le ha jalado las orejas a Rodolfo Hernández?

“Muchísimo, pero muchísimo, todos los días. Esta mañana por ejemplo porque por ahí dijo una grosería horrible y yo no estoy de acuerdo con eso. Ese mensaje no lo podemos mandar”, contó.

¿Qué podría lograr Rodolfo Hernández si llega a la Presidencia?

Socorro Oliveros asegura que “no por el hecho de que Rodolfo sea mi pareja, el papá de mis hijos, voy a decir una cosa que no sea, pero en este momento, el único, se lo garantizo, que puede salvar a Colombia es Rodolfo. Yo lo conozco, llevo 50 años durmiendo con él. Y lo que él dice, él lo cumple”.

¿Qué significa Rodolfo Hernández para usted?

“Él es todo para mí, es mi maestro. Después de mis papás, la persona más importante de mi vida es Rodolfo”, afirma.

