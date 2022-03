“Un candidato que quiera recoger fuerza tiene que hablar con el presidente Uribe”: senadora Cabal

Fico Gutiérrez recibió en las últimas horas el apoyo del excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga . Ahora el partido se reunirá para saber si hay un consenso para apoyar o no al exalcalde de Medellín en su carrera por la Presidencia de Colombia.

“Tenemos una citación a las 2 de la tarde, la bancada, con el presidente Uribe, para decidir el rumbo que va a tomar el partido con respecto a la primera vuelta”, explicó María Fernanda Cabal en diálogo con Noticias Caracol.

¿Cuál es la propuesta que usted lleva a la bancada?

“Quiero proponerle al presidente Uribe que consultemos a la bancada base para que responda qué quiere del partido, hacia dónde dirigirnos, cómo se siente la gente más contenta y respaldada y apoyar a quién”, explicó Cabal.

Añadió que “queremos generar una comisión representativa para reunirnos con el candidato del Equipo por Colombia y tener las directrices básicas del presidente Uribe”.

¿Le gusta a María Fernanda Cabal el nombre de Fico Gutiérrez para que sea respaldado por el CD?

“Él es una opción, pero he dicho que quiero hacerle preguntas, porque no lo conozco, lo mínimo que uno tiene qué hacer es sentarse y conversar. Yo quiero salir de dudas y llegar a acuerdos, que es lo que uno debe hacer, pero no anticiparse, no salir corriendo porque sí, usted no puede de entrada pretender que toda una colectividad y una masa crítica por el temor a la izquierda tome decisiones sin al menos haber conversado. Eso es lo que queremos y es lo que debe hacer uno en política”.

“Me gusta que sea firme”, añadió sobre el candidato del Equipo por Colombia .

De otra parte, apuntó que “siempre que hay fragmentación de la centroderecha es por la rendija por la que entra la izquierda y ya vemos las consecuencias”.

¿Se vio sorprendida por la renuncia de Óscar Iván Zuluaga?

"Yo pienso que el candidato Zuluaga recibió muchas presiones del público buscando unidad de país. Reconozco el valor que tuvo él en su renuncia y aquí hay que pensar primero en el país, en la unidad y en la libertad de los colombianos".

