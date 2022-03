Un recuento de votos “pone en peligro las instituciones democráticas”, afirman expertos

Tras la solicitud expresada por el registrador nacional, Alexander Vega, para que se haga un recuento de votos de Senado, petición que también han hecho el gobierno del presidente Duque y varios partidos políticos, expertos advierten que no se puede hacer porque no es legal.

El exviceprocurador general Juan Carlos Cortés indica que “el recuento de votos no existe como figura en la legislación electoral colombiana, por ende, una solicitud en este sentido debe ser analizada con mucho rigor por cuanto cambiar las reglas del juego electoral estando en curso un proceso es muy delicado y pone en peligro las instituciones democráticas”.

En el mismo sentido opina el exregistrador nacional Alfonso Portela, quien reitera que no ve “desde el punto de vista legal esa posibilidad porque la ley tiene establecidas unas instancias y tiene designados unos funcionarios competentes para hacer las etapas del escrutinio. Por ejemplo, en el nivel municipal son jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos que nombran los tribunales superiores de distrito judicial”.

La misma posición la tienen los jueces encargados de hacer el escrutinio.

John Fredy Restrepo, presidente de Asonal Judicial, sostiene que “no es posible legalmente ordenar recuento de votos bajo la normatividad actual colombiana porque no hay norma para ello”.

No obstante, señala que “solo es posible hacerlo bajo la inclusión, en un prevaricato por acción, abuso de función pública y otras conductas que estamos investigando y verificando en este momento”.

Por eso, el exregistrador Portela sugiere como camino abrir “el escrutinio para que todo el mundo presente las reclamaciones y que sean atendidas y se le dé tranquilidad a la ciudadanía, pero no confundamos lo del domingo con lo que actualmente está ocurriendo en las comisiones escrutadoras”.

Agrega que no hay razones para declarar nulas las elecciones de Senado “y menos el funcionario competente o la institución competente para decir ‘esto no funcionó’ o ‘esto se dañó, ‘partamos de cero’, no, hay unos resultados, porque es que casi que estaríamos condenando a 18 millones de colombianos de decir ‘su voto no sirvió’; eso no es viable”.

Si el Consejo Nacional Electoral niega el reconteo de votos, se oficializarían los resultados informados por la Registraduría. En caso de nuevas reclamaciones, en 30 días se podría acudir al Consejo de Estado.