"Va a quedar como presidente": Margarita Gómez, esposa de Federico Gutiérrez

Margarita Gómez y Federico Gutiérrez se conocieron hace 28 años por una amiga en común. Ella, una ingeniera administradora, no descuida ni un paso de los que da su esposo y sabe lo que significa trabajar en el servicio público. No obstante, lo que más le importa en la vida son sus hijos Pedro y Emilio.

Es por ello que se esfuerza por tener una vida “lo más normal posible, la vida tiene que seguir. Para nosotros realmente las cosas no han cambiado hasta el momento, seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho. Mientras que Fico fue alcalde nunca dejamos de hacer lo que siempre habíamos hecho, compartimos los mismos espacios con la gente, los mismos espacios de ciudad, con nuestros amigos, normal”.

¿Cómo ha sido vivir de la mano de un hombre al que le gusta la vida política, la vida pública y evitar que esos reflectores se vayan hacia su esposa?

Margarita Gómez comenta que “todo ha sido un proceso, las cosas no suceden de un día para otro. Desde que yo conocí a Fico vi en él un liderazgo muy grande y desde muy joven él empezó a presentarse a diferentes cargos públicos”.

¿Cómo mantiene el equilibrio en su hogar mientras Federico Gutiérrez está en campaña?

“Mi elección de vida fue ser mamá, para mí es lo más importante y es lo que más feliz me hace. Y ahora especialmente que Fico está tan ausente, pues nuestra decisión fue también poder compensar esa ausencia de él y para mí es muy importante estar ahí cuando mis niños llegan a la casa, llevarlos a sus actividades y disfrutar de las cosas que ellos hacen, porque los hijos crecen rápido y para mí es muy importante poder estar en esos momentos. Y obviamente ahora en esta coyuntura, en este momento tan especial, también estoy acompañando mucho a Federico”, sostiene la esposa del candidato.

¿Cuál es plan ideal en familia con Federico Gutiérrez?

“Nos encanta salir a comer, nos encanta ver películas, en la pandemia nos devoramos no sé cuántas series nosotros cuatro sentados en el sofá. Nos encanta también estar en la casa y preparar un asadito. Nos gusta muchísimo estar con la familia y estar con los amigos, lo disfrutamos demasiado, tenemos un grupo de amigos que queremos muchísimo y eso nos recarga inmensamente. Nos gusta hacer ejercicio y nos gustan las cosas sencillas. A él y a mí nos gusta trotar, nos gusta muchísimo, acostumbrábamos mucho ir a la ciclovía y bueno hoy trotamos donde estemos”, afirma Margarita Gómez.

Además, continúa, “nos encanta hacer maratones, él hace la media y yo hago 10, cada uno con su ritmo, con lo que puede, lo importante es ponernos una meta y alcanzarla y eso es lo bonito también, y hacer ejercicio, lo hacemos porque nos hace sentir mejor, para nosotros es como nuestra terapia, como ese espacio para liberarnos, para pensar”.

¿Cuál es la primera palabra o primer consejo que le da a Federico Gutiérrez en la mañana?

“Buenos días, el besito, cómo estás, cómo amaneciste”, dice.

El consejo, comenta en broma, es: “Vamos rápido, que hay que correr”.

Margarita Gómez reconoce que a ambos “nos gusta mucho dormir, a todos en mi casa, y entonces es como: bueno, levantémonos de la cama y empecemos el día, pero siempre con la mejor energía y eso es algo muy lindo que tiene él, que a pesar del cansancio, se levanta y arranca con mucha energía y eso lo hacemos también todos en nuestra casa, en nuestra familia”.

¿Cómo se asumen en familia, por ejemplo, los mensajes amenazantes? Porque no deja de preocupar.

Margarita Gómez asegura que intenta “no detenerme en eso. Y lo que he sentido en esta campaña es mucho cariño de la gente, es impresionante. Yo nunca me imaginé que fuéramos a tener una energía tan linda de parte de todas las personas. A Fico lo reciben con mucha alegría en los espacios, en cualquier lugar que él va, que él visita, y sobre todo ver que la gente se suma a este proyecto de manera desinteresada”.

¿Cómo hacer para mantener el núcleo de la familia fuerte en momentos tan difíciles?

“Existe afortunadamente la tecnología, las videollamadas y generalmente en todo este tiempo no ha pasado una semana en la que dejemos de compartir juntos y de estar juntos, y así sean poquitas horas tenemos que disfrutarlas. Fico es una persona que siempre está muy pendiente de los hijos, de mí y nosotros también de él. Y bueno, lo vemos por televisión, lo vemos por todas partes, por las redes sociales y también nos vamos enterando”, cuenta la esposa de Federico Gutiérrez.

¿Se imagina cómo sería convertirse en primera dama de Colombia?

Margarita Gómez expresa que su “decisión ha sido vivir un día a la vez. Vamos paso a paso, las cosas van llegando, a mí no me gusta preocuparme sino ocuparme de las cosas, eso sí, nos estamos preparando porque eso va a suceder y queremos estar listos para que ese momento llegue”, segura de la victoria de Federico Gutiérrez.

¿Cómo define Margarita Gómez a Federico Gutiérrez?

Para ella, el candidato “es una persona apasionada, luchadora, muy trabajadora, es un hombre alegre, muy persistente que logra lo que quiere. Todo está en su cabeza, él no tiene un límite y siempre dice ‘la cabeza siempre vence cualquier cansancio físico, cualquier tema emocional’. En ese sentido yo la admiro profundamente”.

¿Cuál es el mayor reto para Margarita Gómez en este momento?

“El mayor reto es adaptarnos a este proceso, pero también disfrutarlo. Todo depende de la actitud como uno asuma las diferentes situaciones. Y Fico va a quedar como presidente y es el reto de convocar y volver a unir a al país. No queremos un país dividido. Yo creo que lo mejor que puede haber es que todos desde el lugar que tenemos podamos aportar a esa construcción”, afirma la esposa de Federico Gutiérrez.