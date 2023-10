Violencia contra candidatos aumentó 92%: ¿quiénes son los más afectados?

Ante el aumento en un 92% de violencia contra candidatos, y de cara a los próximos comicios, la Misión de Observación Electoral, MOE , lanzó un llamado al Gobierno para que implemente acciones precisas que garanticen la seguridad de los aspirantes.



En las últimas horas, candidatos al Concejo de Medellín del Pacto Histórico han denunciado amenazas de muerte por su liderazgo político, lo mismo le sucedió al congresista Duvalier Sánchez que acompaña a una candidata en Jamundí. Al este representante a la Cámara le llegó un arreglo floral.

Como estos casos, hay más de 436 casos de violencia contra candidatos en todo Colombia, según la Misión de Observación Electoral. Los registros indican que departamentos como Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Santander concentran el 33.5% de estos hechos.

“Les hacemos un llamado especial a todas las instituciones del Estado a que realmente se articulen y trabajen coordinadamente para abordar todo estos temas de orden público… Lo que ha fallado un poco es esta articulación entre las diferentes entidades del Estado”, aseguró Mauricio Vela, coordinador del observatorio político de la MOE.

Pero no solo hay violencia hacia los candidatos. La Federación Nacional de Departamentos (FND) alerta sobre municipios que tienen riesgo en la jornada electoral.

“Tenemos 94 municipios en riesgo electoral, que no puedan celebrar adecuadamente ese derecho hermoso que tenemos de elegir y ser elegidos”, dijo Roberto Jairo Jaramillo, gobernador de Quindío y presidente de la FND.

De acuerdo al Ministerio del Interior, ya se está trabajando en las regiones con acciones para evitar hechos violentos.

“En temas de protección también se avanzó mucho, se estableció un mecanismo por el cual se han protegido más de 1.700 candidatos en todo el territorio nacional”, afirmó Gustavo García, viceministro del Interior.

Al parecer, estas acciones no han dado resultados. De las 55 agresiones contra candidaturas en coalición, 18 estuvieron dirigidas contra aspirantes del Pacto Histórico.

En el caso de los partidos políticos, 14 en total han sido objeto de acciones letales. Los partidos Mais y Liberal son los más vulnerados.

“Yo no he visto que esas mesas sirvan para algo, ni siquiera para solucionar los problemas de seguridad que hoy están presentando los candidatos. Se van a acabar las elecciones y nuestros candidatos no fueron atendidos con base en la inseguridad que estaban viviendo”, expresó Martha Peralta, presidenta del Partido Mais.

“El Partido Liberal es uno de los más amenazados del país para las elecciones del próximo 29 de octubre. Ante esto, exigirle al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior, garantías plenas para que todos los colombianos y todo el pueblo liberal tenga elecciones en paz”, sostuvo Jaime Jaramillo, secretario general de dicha colectividad.

También se han presentado 1.352 actos violentos contra líderes políticos en territorios con presencia de grupos armados ilegales, lo que representa un aumento del 127% frente al 2019, último periodo electoral.