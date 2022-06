“Vote con tranquilidad por el ingeniero”: Pacto Histórico a Egan Bernal por trino sobre Petro

Nuevamente Egan Bernal despertó polémica por sus comentarios en redes sociales, luego de las elecciones presidenciales del domingo en las que se definió una segunda vuelta entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Federico Gutiérrez, a quien el ciclista le había dado su apoyo, quedó en tercer lugar.

“Lo peor de todo es que Petro está a punto de perder la Presidencia, entre otras cosas, gracias a sus barras bravas y llamados activistas, que intentan tiranizar con un aire de superioridad moral a todo aquel que no vote por él y lo que hacen es que el resto, pues, ya saben...”, escribió Bernal en su cuenta de Twitter.

Su comentario generó una ola de respuestas, una de ellas del Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro.

“Egan, vote con tranquilidad por el ingeniero, millones votaremos por Gustavo Petro y Francia Márquez, y venceremos”, señalaron.

Sofía Petro, hija del candidato, también le contestó al ciclista:

“Querido Egan, lamento mucho si te has sentido ofendido alguna vez. Todo con el respeto. Sin embargo, la reflexión sobre las propuestas, para el deporte, por ejemplo, es importante. Y sí, hay un candidato que le da prioridad y no va a disolver su ministerio. Un abrazo y fuerza”, manifestó.

Querido Egan, lamento mucho si te has sentido ofendido alguna vez. Todo con el respeto!

Por su parte, la congresista Katherine Miranda le escribió: “¿Me aceptas un café?”.

Aunque Egan Bernal no ha dicho a quién dará su voto en segunda vuelta, luego de que Federico Gutiérrez se quedara atrás en el camino por llegar a la Casa de Nariño, el ciclista boyacense expresó: “Lo único bueno es que el país no amaneció incendiado. Al menos no todavía...”.