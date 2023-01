Eliminar narcotráfico y secuestro como delitos conexos, ¿qué dicen los expertos?

La propuesta de Iván Duque en su posesión no afectaría lo acordado en el proceso de La Habana, sostienen analistas.

"Sencillamente debemos dejar claro que en adelante en nuestra Constitución el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa", indicó el nuevo presidente.

Expertos aseguran que la separación propuesta por Duque no afectaría el proceso de paz.

“Es un proyecto más simbólico que real, pues no afecta el acuerdo con las FARC. El presidente Duque ha dicho que es una decisión hacia el futuro”, señala el analista Héctor Riveros.

Por su parte, Ramiro Bejarano añade que: “Cuando se llegue a aprobar ese acto legislativo, que ni secuestro ni narcotráfico no sea conexo a los delitos políticos, no se aplicaría a los de las FARC que se han desmovilizado; es más, ni tampoco se aplicaría a hechos pasados a los del ELN”, expresó el penalista Ramiro Bejarano.

En materia de paz la Corte Constitucional dejó en manos de la Justicia Especial para la Paz, el que se determine en cada caso en particular si el narcotráfico y el secuestro son un delito conexo al político.