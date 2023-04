“Ella defiende a los pacientes”: Petro tras palabras de César Gaviria contra Carolina Corcho

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de la ministra Carolina Corcho, tras las palabras que lanzó el jefe del Partido Liberal, César Gaviria, contra la funcionaria por las trabas que ella presuntamente ha puesto para llegar a un consenso con el Gobierno frente a la reforma a la salud.

"No entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud, si ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato, para poder hacer cambios. Ella desconoció por completo que en el Congreso había partidos políticos y que había dirigentes, y se metió a desconocer a todo el mundo, a las asociaciones de médicos", sostuvo el exmandatario colombiano (1990-1994).

“No entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud”, dice el expresidente César Gaviria sobre el papel de @carolinacorcho que según el jefe del @PartidoLiberal es la responsable de la crisis de la reforma. pic.twitter.com/H9Rue27Fza — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 19, 2023

Frente a estos señalamientos, el actual jefe de Estado salió en defensa de Carolina Corcho y aseveró que “esa señora es ministra de Salud porque defiende los pacientes, otros defienden solo los negocios con la vida de la gente”.

La ministra, por su parte, ha guardado silencio. Incluso fue poco lo que dijo en el primer debate que se dio el martes 18 de abril en la comisión séptima de la Cámara de Representantes y que tuvo que ser suspendido para este miércoles.

“Respetamos las decisiones del Congreso y seguimos adelante con el debate”, fue lo único que expresó Carolina Corcho.

El Partido Liberal, que dirige el expresidente César Gaviria, dijo que no apoyará la reforma a la salud hasta que no se incluyan las líneas rojas propuestas, entre ellas: aseguramiento social mixto con agentes públicos y privados, libre elección del usuario de la entidad gestora de salud y no burocratización ni estatización del sistema.

Las bancadas conservadora y de La U también anunciaron que no respaldarán la iniciativa, “ya que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentadas por nuestras colectividades”.

El jefe conservador, Efraín Cepeda, dijo en una rueda de prensa conjunta con Dilian Francisca Toro, directora de La U, que “se abstendrían de votar la ponencia hoy como está hasta tanto no se acojan las líneas que tenemos conjuntas del Partido de La U y el Partido Conservador”.

Al respecto, el presidente Petro ha manifestado que “no se pueden aceptar todas las propuestas de La U y el partido Conservador porque nos devuelven a un mundo donde privados manejan el dinero público y la salud de los colombianos solo para hacer negocios particulares”.



Debate de la reforma a la salud

La discusión de la reforma a la salud se vio truncada porque presentaron dos recusaciones contra 19 de los 21 congresistas de la comisión séptima.

El comité de ética decidió este miércoles negar dichas recusaciones y se prevé que el primer debate del proyecto empiece hacia la una de la tarde.

Martha Alfonso, coordinadora ponente y representante de la Alianza Verde, dijo el martes que los habían “recusado por tener EPS, por tener servicio de salud, eso es un absurdo, es como si dijeran que no puedes legislar por la vida porque estás vivo. Yo realmente creo que es una recusación sin fundamento jurídico, no hay una sola prueba de qué es lo que estaríamos legislando en causa propia”.