ELN no se suma al cese al fuego bilateral: sectores políticos reaccionan y critican al Gobierno

El comando del Ejército de Liberación Nacional, ELN, comunicó este martes que no se suma al cese al fuego bilateral anunciado la noche del 31 de diciembre por el presidente colombiano, Gustavo Petro, ya que "aún no existe ningún acuerdo en esa materia" y no aceptan "como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno".

"En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la mesa de diálogos donde participemos", aseguró el ELN en un comunicado de fecha primero de enero divulgado hoy por esa guerrilla.

En el comunicado, el ELN insistió en que su delegación para las negociaciones de paz "no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral" y que, en el pasado ciclo de diálogos, que acabó el 12 de diciembre en la capital venezolana, "solo se acordó lo que se anunció referido a la institucionalización de la Mesa" y al inicio de "ajustes a la agenda".

Por comunicado del ELN le llueven críticas a Gustavo Petro

Desde diferentes sectores políticos cuestionaron que el anuncio del gobierno de un cese al fuego bilateral con el ELN hubiera terminado en que el mismo grupo lo desmintiera.

“Nos preocupa el mecanismo del anuncio sin concertación como lo anuncia el ELN, pero además que hubiera podido no hacerse con los militares. Y antes de un anuncio de cese al fuego bilateral hay que demostrarles a los colombianos el buen comportamiento de precisamente todos los grupos alzados en armas que ingresen a este proceso”, señaló el senador liberal Carlos Alejandro Chacón.

David Luna, senador de Cambio Radical, opinó: “Presidente Petro, es una falta de respeto con la ciudadanía haber ordenado un cese al fuego bilateral inconsulto con la fuerza pública y hoy desmentido por el ELN, el principal grupo guerrillero de Colombia. Usted debe ordenar hoy a nuestras fuerzas armadas ejercer control territorial”.

Miguel Uribe, congresista del opositor Centro Democrático: “Estas mentiras ponen en riesgo la vida de los colombianos. Deja, además, mucho que desear del grupo negociador y de la estrategia que está utilizando este gobierno para negociar con estos grupos crimínales”.

Los conservadores, de la bancada de gobierno, también sentaron su posición. “Es una gran falta, sin duda alguna, anunciarles a los colombianos que hay cese al fuego bilateral y que no se ha concertado con quienes realmente están empuñando las armas. Lo concertaron con unas personas que están hace mucho tiempo en Cuba, desconectados de la realidad nacional”, indicó Wadith Manzur.

Por su parte, el excandidato presidencial Sergio Fajardo indicó que “no hay rigor en las afirmaciones, hay improvisaciones, hay deseos que se anuncian pero no están sustentados con documentos, con compromisos explícitos, rigurosos, serios, que permitan hacerle seguimiento a lo que se anuncia”.