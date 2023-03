Embajador Luis Gilberto Murillo afina detalles para diálogo de alto nivel entre EE. UU. y Colombia

A cuatro días de la instalación del diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos en suelo norteamericano, el embajador Luis Gilberto Murillo se mueve por los pasillos del Capitolio con expectativas altas.

“En ese encuentro van a participar el subdirector de consejo de seguridad nacional, John Finer, pero también vamos a tener a Wendy Sherman, quien es la subsecretaria del Departamento de Estado. Y una serie de funcionarios de todo el gobierno, del Departamento de Justicia, de Seguridad Nacional. Va a ser un diálogo muy fluido”, indicó el representante de nuestro país.

Al diálogo llegarán cinco ministros de Colombia; en total 60 funcionarios participarán.

Por otra parte, se espera que de manera alterna haya una mesa junto a congresistas.

Precisamente, el embajador estuvo reunido en específico con republicanos, quienes han sido críticos de la administración Petro. Dijo que les ha explicado la situación de Colombia, pues consideran que “sigue siendo un aliado muy estratégico para Estados Unidos”.

Como es habitual, la lucha antinarcóticos es punto central en la agenda. Hace una semana el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aseguró que veía difícil que Colombia tuviera éxito en su estrategia si redujera la erradicación.

“Si no tenemos la estrategia presentada, pues no puede usted pronunciarse a decir que no es exitosa”, dijo sobre este punto el embajador.

Al menos en materia de cooperación militar el balance es positivo, lo dijo la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, también en el Congreso: “Nuestra relación con Colombia es muy fuerte y continúa siendo muy fuerte, no hemos cancelado nada, todos los ejercicios, toda la cooperación entre Fuerzas Militares continúa absolutamente”.

El presidente Gustavo Petro fue invitado por el presidente Joe Biden a la cumbre de las democracias la próxima semana. Será de manera virtual y Colombia estará en la plenaria y en una mesa ministerial.

Estados Unidos no retirará a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo

En otras noticias de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden descartó este jueves retirar por ahora a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo en la que fue incluida por la anterior administración, la del presidente Donald Trump (2017-2021).

Así lo expresó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al ser preguntado durante una comparecencia ante el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense.

"No planeamos sacarlos de la lista", aseveró tras los cuestionamientos de la congresista republicana por Florida María Elvira Salazar.

El líder de la diplomacia estadounidense explicó que la ley emanada del Congreso establece unos "criterios muy elevados" para que el Gobierno pueda tomar una decisión de este tipo.

"A lo que me comprometo es a que, si hubiera una revisión, se basaría en la ley y en los criterios que esta establece, que, como ya dije, tienen un listón muy alto", sentenció Blinken.

La inclusión de Cuba en la lista en enero de 2021 fue una de las últimas decisiones que tomó el Gobierno de Trump antes de dejar el poder.