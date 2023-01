Empezó mal: Centro Democrático retira proyecto de doble instancia retroactiva

Un parágrafo que permitía la libertad de los condenados, mientras la corte definía su situación jurídica, desató una tormenta política en el Congreso.

Si hubiera continuado como estaba, el aforado condenado en primera instancia habría quedado libre durante el tiempo que el alto tribunal necesitara para ratificar la condena o absolverlo.

“Nosotros vimos con preocupación que ese artículo se podría prestar para malas interpretaciones. Por lo tanto, el partido ha decidido retirar el proyecto para corregirlo y que se elimine, de una vez por todas, esa mala interpretación. No queremos que quede libre, sino que se le haga justicia y se le garantice el derecho a la doble instancia”, aseguró Edward Rodríguez, representante del Centro Democrático.

Partidos de izquierda condenaron lo que para ellos es la intención del partido de uribismo con esta iniciativa.

“Simplemente tiene nombre que se llama Andrés Felipe arias. No les da vergüenza siempre hacer cosas para favorecerse personalmente”, dijo Aída Abella, senadora de la UP.

A las críticas se sumó Iván Cepeda, del Polo Democrático: “Ese parágrafo que se les filtró puso en evidencia la impunidad a la que pretenden llegar y, por lo tanto, una vez que han reparado en el error rápidamente lo han intentado corregir”.

Bancada del Centro Democrático se reunirá nuevamente para definir el nuevo texto.

