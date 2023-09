En Cali, 19 países pactan hoja de ruta para lucha antidrogas: “Es algo que afecta al mundo entero”

Diecinueve países latinoamericanos pactaron este sábado, 9 de septiembre de 2023, una "hoja de ruta" en la que se comprometen a un "consenso regional" en el problema mundial de las drogas. Lo hicieron en un documento firmado en la ciudad de Cali como conclusión de la conferencia internacional sobre lucha antidrogas desarrollada en la capital del Valle del Cauca.

"Es histórico porque acordamos delinear un camino hacia el futuro y definir las etapas en las cuales buscaremos consensuar nuestras posiciones", dijo el canciller colombiano, Álvaro Leyva, al cierre de la Conferencia de Latinoamérica y el Caribe sobre Drogas y tras anunciar el llamado "documento final de Santiago de Cali".

Se trata de un documento con ciertas posturas comunes y un camino a seguir que lleve a una gran cumbre de jefes de Estado y Gobierno latinoamericanos y del Caribe, una "hoja de ruta" que "ayude a conseguir un consenso regional para enfrentar los desafíos que requiere en nuestros tiempos el abordaje del tema de las drogas", alegó Leyva.

“Que lo que aspiramos sea una voz al final única de América Latina y del Caribe, única, para presentar al mundo, porque esto no es un tema de América Latina, es algo que afecta al mundo entero y además con visiones diferentes. Hay una regla económica fundamental, que no es ni de izquierda ni derecha ni marxista, y es muy sencillo: si no hay demanda, no hay oferta”, sostuvo.

Por su parte, Alicia Bárcena, canciller de México, ha dicho que uno de los capítulos especiales de esta nueva política antidrogas es no estigmatizar al campesino, al cultivador de hoja de coca, no tratarlo como delincuente, darle ayuda social y sí incrementar todas las acciones contra los grandes capos.

“Y sabemos que es un flagelo que afecta duramente, sobre todo el tema de las drogas sintéticas, hoy día afectando a más de cien mil jóvenes al año en Estados Unidos. Estamos muy conscientes de ello, pero nuestros países tampoco son los responsables de que haya una sociedad que tenga estos problemas de consumo y de organización social. Tenemos sí que atender, creo yo, en nuestro caso, poner en el centro a nuestras comunidades”, dijo.

El objetivo es "construir una reflexión común y llegar a la cumbre internacional de drogas de 2025 con una visión común", explicó la canciller mexicana, quien mencionó la propuesta de Bolivia de "crear una alianza latinoamericana antinarcóticos".

El documento cuenta con 10 puntos donde, entre otros asuntos, se enumeran una serie de compromisos y se habla de la necesidad de "cambiar paradigma, de reconocer el fracaso de la guerra contra las drogas".

"Se reitera la necesidad de contener de manera integral el problema mundial de las drogas y las causas estructurales y primarias de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y violencia", explicó Bárcena.

Entre los asistentes al cierre de la conferencia, presidida por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y el mexicano, Andrés Manuel López Obrador, están, además de Leyva y Bárcena, los cancilleres de Bolivia y Honduras, y ministros y viceministros de Nicaragua, Costa Rica, Cuba y Perú.

Estos países buscan cambiar una voz conjunta para plantarse al mundo tras lo que consideran décadas de guerra fallida contra las drogas, con perspectivas de salud pública, prevención y descriminalización de los campesinos.

"Denunciamos la estigmatización de nuestros campesinos y migrantes; no son traficantes, son trabajadores en busca de oportunidades", alegó Bárcena.

Las conclusiones fueron entregadas a Petro y López Obrador, que viajó el jueves precisamente para asistir a esta conferencia, un primer paso hacia esta gran cumbre mundial cuyo camino quieren liderar estos dos países.