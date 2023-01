“En Colombia no se hará fracking”: opositores le recuerdan a Iván Duque su promesa de campaña

Ambientalistas levantaron su voz de protesta luego de que una comisión de expertos abriera el camino para el fracturamiento hidráulico en busca de petróleo.

Las conclusiones del organismo aún no son claras, pero le aclararon al gobierno que para avanzar en los proyectos piloto se debe cumplir una serie de estrictas condiciones de vigilancia.

El grupo de expertos independiente en temas de geología, medio ambiente, agua, salud, regulación y políticas petroleras reconoció que el país aún no está preparado para la implementación de esta técnica. Sin embargo, les dio el aval a los proyectos piloto de exploración de yacimientos no convencionales de extracción de hidrocarburos.

Dicen que para que esto sea posible, el Estado debe avanzar en líneas específicas como la transparencia en la información, desarrollo de capacidades institucionales, nivel de riesgo y una efectiva participación ciudadana y aprobación de las comunidades locales.

"Nosotros nos limitamos a dar recomendaciones técnicas sobre aspectos objetivos que son preocupaciones de las comunidades, cuál es la naturaleza de ese riesgo, cómo se puede controlar de manera razonable", manifestó Armando Zamora, miembro de la comisión.

En contexto: Comisión de expertos daría vía libre al fracking exploratorio Pero el geólogo de la Corporación Terra, Julio Fierro Morales, consideró que tres meses no fue tiempo suficiente para que los expertos llegaran a un consenso que puede comprometer el agua y la salud de los habitantes de los territorios donde se haga la exploración.

"En una respuesta coherente a esta comisión de expertos entramos en una moratoria de años, porque hay que generar conocimiento para saber si se pueden hacer las pruebas piloto o no", recalcó.

Asimismo, sectores políticos y ambientalistas calificaron de peligrosa la posición de la comisión de expertos.

“No plantea una postura clara de los riesgos, sino que habla de mitigación de riesgos y tomar algunas acciones, cosa con la que no estamos de acuerdo”, dijo Carlos Andrés Santiago, del colectivo Colombia Libre de Fracking.

Opositores y ambientalistas, además, le recordaron al presidente Iván Duque lo que dijo sobre la fracturación hidráulica cuando fue candidato a la Presidencia.

“Tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho que en Colombia no se hará fracking”, dijo el mandatario el 11 de abril de 2018.

Pero la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que el Gobierno no ha cambiado de postura, y que Duque “ha pedido que todas estas decisiones trascendentes para el desarrollo económico y para la sostenibilidad ambiental de Colombia se tomen teniendo en cuenta el conocimiento de los expertos”.

Cabe recordar que el Consejo de Estado suspendió de manera provisional las normas que regulan el fracking en Colombia porque esta práctica puede acarrear consecuencias graves para el medio ambiente y la salud humana.

¿Qué es el fracking?

Es una técnica para extraer petróleo o gas del subsuelo en zonas donde antes no se podía sacar.

Lo que se busca con este fracturamiento hidráulico es que el agua mezclada con cientos de químicos entre a presión en la tierra, fracture la roca y se pueda extraer el hidrocarburo.

La perforación implicaría una cantidad de entre 600 y 3.000 tractomulas con agua, un máximo de 30 millones de galones.

Una de las mayores preocupaciones es que el agua que se utilizaría para este procedimiento quedaría contaminada y se pondrían en riesgo las reservas de agua del subsuelo.