¿En defensa del interés público o privado?: siguen críticas a mintransporte por Odebrecht

Diversos sectores le preguntan a Ángela María Orozco por qué negoció con los bancos para pagarles $1,2 billones en caso Ruta del Sol II. Ella se defiende.

Después de que un tribunal de arbitramento decretara la nulidad del contrato Ruta del Sol II y ordenara pagar 211 mil millones de pesos a la concesionaria de la que forman parte Odebrecht y Corficolombiana, muchas dudas persisten.

¿Por qué la ministra de Transporte estaba negociando con los bancos para reconocerles y pagarles más?

“La gran pregunta que uno se hace es si la ministra estaba actuando en defensa del interés público o en defensa de un interés privado”, asegura la periodista María Jimena Duzán.

También hay sospechas sobre la ley 1882 que se aprobó para regular la suerte de los contratos terminados de forma anticipada.

“¿Qué ocurre con la ley 1882 que nos conmina a nosotros a pagar de todas formas con plata de todos los colombianos los contratos que hayan sido finiquitados incluso por corrupción?”, añade Duzán.

Y es que aún no se entiende de dónde salió la billonaria suma que la ministra pretendía acordar como pagos a los bancos que financiaron la obra cuestionada.

“La ministra había hecho sus cifras sobre un peritaje alegre que ni siquiera había sido avalado por las partes, entre otras porque la ANI sostuvo desde el inicio que era un peritaje lesivo al interés público porque se basaba en la contabilidad de Ruta de Sol donde habían salido miles de contrato ficticios”, explicó Duzán.

Es por eso que congresistas y exfuncionarios como el entonces superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, quien unilateralmente declaró la terminación del contrato Ruta del Sol II, piden la renuncia de la ministra.

“Hizo una valoración absolutamente irresponsable de lo que podría pasar en Ruta del Sol II, ella dijo que después de haber analizado las pruebas que obraban en el expediente el escenario más favorable para el Estado colombiano era una condena de 1,9 billones de pesos”, asegura el exsuperintendente Robledo.

Ante las críticas, la ministra se defendió: señaló que no piensa renunciar y que no ha hecho nada incorrecto.

