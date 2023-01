“En la paz total hay mucha improvisación y desorganización”: general (r) Guillermo León

El excomandante de la Fuerza Aérea Guillermo León, del cuerpo de generales y almirantes en retiro, habló con Noticias Caracol sobre la estrategia de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, a la luz de las contradicciones y tropiezos que ha tenido en las últimas semanas.

El general Guillermo León asegura que hay mucha desorganización y falta de estrategia y protocolos, especialmente para la fuerza pública.

¿Cree usted que el panorama de la paz total es claro?

Creo que hay que entender la situación, eran unas propuestas de campaña, que se han reafirmado tanto en el discurso de posesión como en las acciones del Ministerio de Defensa y las acciones militares. Esa transición en el abordaje al tema de la seguridad genera elementos de confusión que no dan claridad en el panorama en la seguridad, lo que está incidiendo en lo que está sucediendo.

¿Hay una estrategia de seguridad clara en el país para encarar la paz total?

No hay claridad en esta estrategia. No hay estrategia, hay mucha improvisación, desorganización, hay mensajes que no son coherentes. Y es lo que está generando el ambiente de que el Estado no tenga este esfuerzo de una forma organizada. Se está pensando más con el deseo que con la realidad. Al no tener una metodología clara hay mucha improvisación que, a la final, envía mensajes de confusión para cómo debe actuar la fuerza pública.

Por ese mensaje confuso, ¿se está dejando de lado el deber constitucional de proteger a la población civil?

Hay un gran dilema. Cuando no hay claridad, no hay reglas establecidas, no hay protocolos previos a los anuncios de los avances y las guías que da el gobierno entra el dilema del cumplimiento del deber de la fuerza pública. Y los que están en riesgo en temas jurídicos son los miembros de la fuerza pública, que no tienen el respaldo de unas normas claras, de unas instrucciones con respaldo, con argumentos jurídicos, que permitan blindarlos. Lo importante de la fuerza publica es mantener su acción dentro del marco de la ley.

¿Esta realidad frustra a las tropas?

Los que más queremos la paz en Colombia somos los militares, que vemos la violencia de manera permanente en todo el territorio. La frustración se da cuando se ve que no hay una metodología, que no hay un rigor, que no se tienen unas normas claras. Los mismos avances que se dan no se han acordado de forma clara con los grupos armados. Y eso lleva a situaciones de riesgo a la misma tropa. Y lo más preocupante es la sociedad civil que queda en el territorio. En esas áreas lo que siente es la disputa por el territorio, que se aprovechan estos anuncios para entrar a controlar corredores del narcotráfico y reorganizar estos grupos en esas áreas.

Empezamos a llegar casi a un Estado con una presencia débil, debilidad en la seguridad, debilidad hacia los grupos armados.

¿Cuál es el abecé para que esto sea viable y tangible?

Lo primero es mantener la soberanía del Estado como garante de la seguridad en todo el territorio. Que se establezcan protocolos claros y acordados con los grupos delincuenciales en las áreas y mantener la presencia de la justicia en todas las zonas.

Y aprovechar la experiencia en los territorios y quienes han estado en procesos anteriores para que esta iniciativa del gobierno pueda tener un feliz término.