“En los próximos tres años hay que sacar todo el petróleo y venderlo a buen precio”: Roy Barreras

El presidente del Senado, Roy Barreras, habló con Noticias Caracol sobre diversos temas. Entre ellos, la reunión entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Venezuela, Nicolás Maduro. También de la explotación de petróleo.

Roy Barreras, presidente del Senado, dijo que “hay una voluntad de que América Latina se integre de manera que pueda competir con el mundo desarrollado”, al referirse al encuentro entre los mandatarios.

Sobre los temas que tocarán Gustavo Petro y Nicolás Maduro, el congresista resaltó la “seguridad en la frontera, garantía de que evidentemente el comercio mejore y las trochas no sigan funcionando. Eso implica que a lado y lado, las aduanas, los policías, controlen a los corruptos que piden sobornos”.

Barreras también espera que en la cumbre Petro-Maduro se haga “la exigencia, seguramente al Gobierno venezolano, de que no siga siendo refugio de ilegales, al contrario, que si verdaderamente es un factor importante para nuestra paz total, tiene que tener la disposición de estimular que esas personas en la ilegalidad, en esa frontera, se avengan al sometimiento a la justicia y también la certeza de que quienes no lo hagan, deben ser perseguidos con la fuerza legítima del Estado y la colaboración de las autoridades de ese país”.

El senador Roy Barreras también se refirió al controvertido tema de la explotación petrolera y los contratos.

¿Está de acuerdo en que haya nuevos proyectos de exploración petrolera?

En lo personal, creo que la transición energética es una obligación con la humanidad, este invierno que Colombia está pasando no va a pasar…no es pasajero; el daño al calentamiento global llegó para quedarse. Si nos va muy bien en el planeta lograremos, si acaso, que solo se caliente un poquito más.

Por lo tanto, seguiremos padeciendo fenómenos de La Niña, derrumbes, inundaciones y Colombia tiene que prepararse para esto.

Y prepararse para eso es, entre otras cosas, la protección de la Amazonía, evitar la deforestación, garantizar aeropuertos de carga porque cada vez necesitamos mas de aviones y buques que de las carreteras, que se derrumban.

¿Cómo nos preparamos para la transición energética? Financiando con Ecopetrol las energías alternativas en una transición que puede durar 10, 12 años. (Mariana) Mazzucato, economista, decía que 6 años.

En estos 12 años tenemos que garantizar que se financie la transición energética con Ecopetrol, y en los próximos 3 años sacando todo el petróleo, exportando y aprovechando que está a más de 100 dólares el barril: cerrar la brecha de pobreza y alimentar a la gente que no tiene con qué comer y garantizar la inversión social. Mi respuesta es sí. Hay que explotar.

Es decir, ¿hay que hacer nuevos proyectos?

Eso tranquiliza muchos los mercados y la inversión. El presidente Petro ha dicho, con certeza, que hay que exigirles a los actuales proyectos mayor eficacia, porque, de cada 10 proyectos, 9 están fracasando.

Pero para decirlo en cuenta de tiendas de panadero, usted tiene una cosa para venderle al mundo, lo que más vendemos es eso, es la principal fuente de divisas, pues aprovechemos que el precio está alto, vendamos los próximos tres años y con eso financiamos la transición energética, los vehículos eléctricos, las condiciones para abandonar este mecanismo de calentamiento global que es universal.

Y eso tiene que ver con el encuentro con Maduro, fíjese. Porque la integración de América Latina, que es una obsesión del presidente Petro, le permitirá decirle a los contaminadores que son el primer mundo: ‘señores, en América Latina tenemos Amazonía, Chocó, aire, agua…podemos limpiar el aire; paguen, cambiemos deuda por aire, inviertan en la protección de la Amazonía, inviertan en la reforestación porque es su responsabilidad ayudar a combatir el cambio climático’.

En los próximos tres años hay que sacar todo el petróleo que tenemos, venderlo a buenos precios y con eso darle de comer a la gente y reactivar la economía, incluyendo la reindustrialización energética. No podemos cerrar la llave del petróleo mañana, cuando no tenemos ni plantas solares ni eólicas y eso se va a tardar, cuando no tenemos gas sino a 6 o 7 años y también hay que sacar más gas. Y hay que garantizar el gas que será necesario para que la industria colombiana pueda activarse.

¿Qué debemos esperar sobre la declaración de desastre natural?

Decía que lamentablemente tenemos que acostumbramos a que no es un hecho pasajero, el daño que le hemos hecho al planeta en 100 años no se ha acabado.

¿Cómo garantizar vehículos eléctricos, bicicletas, movilidad masiva? Eso hay que planearlo, no se hace en 15 días sino en 15 años.

Por esa razón la emergencia de hoy requiere de medidas extraordinarias para poder ayudar a los damnificados, rehabilitar las vías, hay centenares de puntos de emergencia vial. La Unidad de Gestión de Riesgo tiene que meter el acelerador porque gobernadores y alcaldes se quejan de que están solas.

¿Qué se le debería cambiar a la reforma tributaria?

Se le han hecho en tres meses cambios para ser mas consensuada, moderada y eficaz. Los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno saben que el pueblo colombiano, el más vulnerable, los jóvenes nini, las madres de cabezas de hogar, los ancianos, esas personas necesitan inversión social.