En medio de la indignación, Comisión Séptima levanta sesión ante llegada de Santrich

A varios parlamentarios les molestó la señal de victoria que hizo el exjefe guerrillero, ahora congresista e investigado por narcotráfico.

Solo minutos después de tomar asiento en el recinto, Seuxis Paucias Hernández Olarte volteó hacia las cámaras y con los dedos hizo la señal de la ‘V’, algo que disgustó a miembros de la mesa como Jennifer Arias, representante del Centro Democrático.

“Que venga usted, con esa ‘elegancia’, a hacer la v de la victoria… no, eso está muy mal. Me parece que es una burla”, dijo, por su parte, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Jairo Cristancho.

Puntualizó que “usted (Santrich) está requerido por la justicia”. Acto seguido, sostuvo: “no soy capaz de seguir presidiendo esta comisión y levanto sesión el día de hoy”.

El exguerillero sigue vinculado a una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia en un presunto caso de narcotráfico, situación que no le impidió asumir la curul en la Cámara de Representantes.

