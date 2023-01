En pleno partido de Colombia, ¿le metieron un gol al país hundiendo la cárcel para corruptos?

Finalizando el encuentro Colombia-Catar, presidente de la Cámara levantó la plenaria, alegando falta de quórum y que no habían radicado informe de conciliación.

En medio de la euforia por la victoria de la selección en la Copa América, algunos consideran que al país le metieron un "golazo". En la Cámara de Representantes se hundió uno de los proyectos bandera del estatuto anticorrupción, el que le quitaba a los corruptos el beneficio de casa por cárcel.

¿La razón? Aunque había sido aprobado por el Senado, era necesaria una conciliación en la Cámara, pero esta no se dio en los tiempos estipulados. Así las cosas, la iniciativa queda por ahora sepultada.

"Creo que trataron de violentar la ley, al parecer trabajando sin la designación que había hecho la Cámara de Representantes desde las horas de la tarde", dijo Alejandro Chacón, presidente de la Cámara.

Ya de por sí, el proyecto enfrentaba un trámite prácticamente inviable con cerca de 80 impedimentos para resolver en un solo día.

Los conciliadores encargados de rendir el informe fueron confirmados hasta poco antes de iniciar el partido de Colombia.

Por Cámara de Representantes era Jairo Cristo, quien asegura que no alcanzó a leer los mil folios del proyecto. "Acá se dan cuenta de que la Cámara de Representantes fue dirigente en el proceso para salvar este proyecto, pues desafortunadamente no fue así", manifestó.

El conciliador designado por el Senado fue Germán Varón, quien asegura que sí firmó un informe de conciliación, pero no con Cristo, sino con un representante del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

"Yo no puedo hacer juicios de valor, lo que puedo decir es que yo firmé una conciliación y esa conciliación debió haber sido anunciada y no fue anunciada", señaló Varón.

Desde la presidencia del Senado señalan a la Cámara de Representantes.“Yo no sé cuál fue la confusión que tuvo con la designación de conciliadores allá. Nosotros nombramos el conciliador, el conciliador hizo el informe, el del Senado, pero no hubo quién firmara en la Cámara. Lo más grave es que no se anunció”, explicó Ernesto Macías.

Se conoció que horas antes a la Cámara habían llegado recusaciones a la totalidad de los miembros de la plenaria, lo que preveía que la discusión tampoco se habría dado porque primero se tenían que resolver dichos impedimentos.