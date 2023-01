¿En qué hemos fallado? La reflexión a la que Galán invita a medios, empresarios y líderes políticos

Colombia atraviesa momentos difíciles. En medio de esas turbulencias, se empiezan a escuchar voces en busca de salidas a la compleja situación. Una de ellas, la de Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá.

¿Qué dijo el político?

He tenido la reflexión de que uno de los principales problemas es que siempre le echamos la culpa a alguien más; por todo, la culpa la tienen otros.

Creo que hay una élite política, empresarial, de opinión, o las fuerzas armadas, que en cierta forma hemos sido responsables del camino que ha tomado el país, claro, unos más que otros, pero hacemos parte de un establecimiento, de un estatus quo, que hace que el país esté como esté, con los problemas, dificultades.

Hace un año teníamos 19 millones de pobres, hoy tenemos 22 millones por cuenta de la pandemia, pero ya lo que ocurría el año anterior era profundamente dramático, es un país tremendamente desigual.

Yo he hecho la reflexión, ojalá hagamos un mea culpa, que arranque desde lo personal. Cada cual, de qué se arrepiente, en qué ha fallado.

Yo hice el ejercicio personal, y creo que he luchado contra el imaginario de que soy una persona que ha tenido ventajas por tener el apellido Galán, y no debo luchar contra eso, porque es cierto.

Soy una víctima de lo que ha ocurrido, de la violencia, pero soy una víctima que ha recibido de la sociedad muchísimo más que otras víctimas.

Aquí hay víctimas de primer nivel y de segundo nivel, mi mea culpa es reconocer ese error, no haberlo entendido antes, y entenderlo puede servir para que actúe de manera más clara, contundente y eficaz para luchar ese desequilibrio que hay en el campo de las víctimas.

E invito a los otros sectores, líderes políticos, hagan su propia reflexión. A los empresarios, que le han aportado mucho al país, pero que también han recibido muchísimo de este país, qué pueden dar de más.

Los medios de comunicación también deben hacer la propia reflexión y creo que eso puede contribuir a que tengamos un diálogo, más honesto, construcción de confianza.

Se requiere valor para hacer esa reflexión, pero cómo pasar a la acción, cómo cambiar esto, qué se requiere…

Primero, no estoy diciendo que yo haya dicho que haya hecho algo indebido, porque no fue eso que llevó a lo que yo tengo, pero sí eventualmente hago parte de un sistema que es desequilibrado.

El primer paso que quiero proponer es el mea culpa y, seguido, a escuchar.

Propongo a grandes empresarios que estén dispuestos a sentarse con jóvenes que están en la calle, manifestándose, que no tienen futuro, que no tienen educación, que sienten que este país les ha fallado, porque les ha fallado.

Ese puede ser un primer camino. Líderes políticos, como el presidente Duque, Gustavo Petro, Álvaro Uribe, la vicepresidenta (Marta Lucía Ramírez), piensen sentarse con jóvenes que están en la calle, dolidos, con razón, ese primer paso puede llevarlos a entender cosas que quizá no entienden; los líderes viven no solamente aislados de la realidad, sino hablando con los que piensan lo mismo, y eso no nos va a llevar a cambios y a lograr consensos.

Otra propuesta que hago es que una cosa que más rechaza la gente es que tenemos una cantidad de cosas que en algunos casos se justifica, en otros no, por ejemplo la seguridad. He decidido renunciar a la camioneta blindada que me dan, yo tengo unos ingresos como concejal que me permiten tener mi propio carro, voy a tenerlo, para qué tener eso (la camioneta), eso es absurdo.

Busquemos espacios de diálogo con la ciudadanía.

