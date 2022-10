Encuentro entre Petro y Blinken fue muy cordial, pero EE. UU. trazó algunas líneas rojas

La posibilidad de un encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y Colombia, Gustavo Petro, quedó planteada en la reunión del mandatario colombiano con el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

En el encuentro entre Gustavo Petro y Antony Blinken hubo tiempo para los regalos: el secretario de Estado se llevó la ruana de cuatro puntas hecha en Cogua, Cundinamarca, y el presidente recibió un jarrón que según le explicó Blinken fue mandado a hacer en California.

Publicidad

Quienes asistieron al almuerzo entre Blinken y Gustavo Petro dicen que en privado hubo elogios mutuos. El de Petro fue premonitorio y lo hizo público.

“Yo creo que va a ser presidente de los Estados Unidos”, señaló el mandatario sobre su interlocutor.

Pero ¿cuáles fueron las líneas rojas que no permitieron un acuerdo? En la reunión fue claro el apoyo de Estados Unidos a la política antidrogas. Sin embargo, no hubo eco a la propuesta de Petro de modificar la extradición.

“Lo que yo he propuesto es que integrantes en las cadenas del narcotráfico que decidan acogerse a la justicia en Colombia y dar garantías de no repetición no sea extraditado”, explicó Gustavo Petro.

Publicidad

“Para nosotros, las extradiciones han beneficiado tantos los Estados Unidos como a Colombia, ha beneficiado la justicia en ambos países y ha beneficiado a las víctimas”, indicó Blinken.

Otra petición de Petro que no encontró eco fue la de un trato especial para los migrantes colombianos.

Publicidad

“Yo sí creo que un TPS para colombianos en Estados Unidos es necesario. No lo digo como negociación, no es que porque hagamos un TPS a venezolanos en Colombia debe haber un TPS de colombianos en Estados Unidos, sino porque es en derecho humano”, señaló el mandatario.

A lo que el secretario de Estado le respondió: “Con respecto al TPS en nuestra ley esta es una herramienta diseñada específicamente a fin de permitir a las personas quedarse en los Estados Unidos, a aquellos que no pueden volver a sus países de origen debido a las crisis que han tenido que lidiar allí”.

Otra línea roja fue el tema de Cuba. El presidente de Colombia señaló que la inclusión de este país en la lista de patrocinadores del terrorismo es “injusta”.

“Con respecto a Cuba y la designación de Estado patrocinante del terrorismo, nosotros tenemos criterios claros, leyes claras, requisitos claros y seguiremos considerándolos y viendo si Cuba seguirá mereciendo tal designación”, le respondió el funcionario del gobierno Biden.

Publicidad

Antony Blinken acordó con el presidente Petro que cada semana llegará a Colombia una delegación de Estados Unidos para tratar los grandes temas del país.