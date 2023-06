Encuesta Invamer: apoyo de los jóvenes al presidente Petro también cae

En la más reciente encuesta Invamer, que se realizó del 26 al 29 de mayo de 2023, la imagen del presidente Gustavo Petro cae entre los jóvenes, un sector que fue clave para su elección.



A la pregunta ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia?, el 33,8% de las personas respondió que aprobaba la forma como se está desempeñando el mandatario, mientras que el 59,4% contestó que la desaprobaba.

Discriminando estos resultados por rango de edad, las cifras de la encuesta Invamer revelan lo siguiente:

- De 18 a 24 años: aprueba el 45,4%; desaprueba, el 49,2%. En la encuesta Invamer de noviembre de 2022, la aprobación era de 59,6% y la desaprobación de 38,9%.

- De 25 a 34 años: aprueba 32,4% y desaprueba el 58,5%. En noviembre de 2022, aprobaba el 50,7% y desaprobaba el 41,6%.

- De 35 a 44 años: aprueba 27,3% y desaprueba el 66%. En noviembre de 2022, aprobaba el 46,9% y desaprobaba el 46,3%.

- De 45 a 54 años: aprueba 29,8% y desaprueba el 61,7%. En noviembre de 2022, aprobaba el 49% y desaprobaba el 40,5%.

- De 55 o más: aprueba 35,4% y desaprueba el 59,8%. En noviembre de 2022, aprobaba el 45,5% y desaprobaba el 44,4%.

Publicidad

En el análisis de estos resultados, realizado en la primera edición de Noticias Caracol en conjunto con Blu Radio, Martín Orozco, gerente general de Invamer, señaló que la conclusión en este segmento de la encuesta es que el jefe de Estado “cae en todo, más en los más adultos. Pero incluso los jóvenes de 18 a 24, que lo apoyaban tanto, ya hoy lo desaprueban en un mayor porcentaje”.



El analista de Blu Radio Héctor Riveros señaló, sobre los resultados de la encuesta Invamer hoy, que “el presidente ha escogido una agenda que no coincide con la expectativa de los jóvenes; cuando nosotros hablamos de las reformas, prácticamente todos nos estamos refiriendo a la reforma en salud, pensional y la reforma laborar, (por lo que yo) francamente creo que una persona de 25 años no tiene esas preocupaciones, debería tenerlas, pero no las tiene”.

Otra de las preguntas realizadas en la encuesta Invamer, en la que fueron consultadas 1.200 personas, fue: en los casi 10 meses de Gobierno, ¿ha percibido el cambio que anunció el presidente Gustavo Petro?

Según la medición, los resultados fueron: sí lo ha percibido, el 32,2%; no lo ha percibido, el 66%. NS/ NR: 1,8%.

Publicidad

En la misma línea, la encuesta Invamer preguntó: ¿considera usted que el cambio ha sido para mejorar o para empeorar? El 20,8% respondió que para mejorar; el 78,2%, para empeorar.