Encuesta Invamer: desaprobación del presidente Gustavo Petro llegó al 59,4% en mayo

La encuesta Invamer, que se realizó entre el 26 y 29 de mayo de 2023, reveló un descenso de 16,2 puntos porcentuales en la aprobación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, respecto a la cifra registrada en noviembre de 2022.



En esta nueva encuesta Invamer fueron consultadas 1.200 personas en 57 municipios del país, 16 de las cuales son ciudades capitales. Una de las preguntas que se les realizó fue: ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia?

Frente a esta pregunta, el 33,8% de las personas respondió que aprobaba la forma como se está desempeñando el mandatario de los colombianos, mientras que el 59,4% contestó que la desaprobaba.



En noviembre del año pasado, la cifra de aprobación fue 50% (16,2 puntos porcentuales más) y la de desaprobación se ubicó en 43%.

Otra de las consultas realizadas fue: ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro se comunique por Twitter? El 54,9% manifestó estar en desacuerdo y 38,4% señaló estar de acuerdo.



Se trata de la primera vez en la que la encuesta Invamer consulta a los colombianos sobre la interacción del presidente Gustavo Petro en redes sociales. Un 6,7% de los encuestados prefirió no opinar al respecto: no sabe, no responde.

Respecto a la pregunta ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?, el 70,7% de las personas respondió que van por mal camino y el 23,6% contestó lo contrario.

La encuesta Invamer también indagó sobre la promesa de cambio hecha por el jefe de Estado cuando era candidato y lo formuló con el siguiente interrogante: en los casi diez meses de gobierno, ¿ha percibido el cambio que anunció el presidente Gustavo Petro? El 66% respondió que no lo ha percibido, mientras que el 32,2% aseguró que sí.

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las reformas anunciadas hasta el momento por el gobierno de Gustavo Petro?, esa fue otra de las consultas que hicieron parte de la encuesta Invamer. Al respecto, el 60,9% contestó que se encuentra en desacuerdo y el 32,1% expresó que está de acuerdo.

Vea aquí los resultados completos de la encuesta Invamer realizada entre el 26 y 29 de mayo pasado: