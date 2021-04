Encuesta Invamer: Gustavo Petro ganaría en primera y segunda vuelta

Si las elecciones fueran mañana, Gustavo Petro ganaría con un 38,3%, según la encuesta Colombia Opina de abril de 2021 realizada por Invamer.

Le seguirían:

Sergio Fajardo con 15,9%

Marta Lucía Ramírez 11,8%

Alejandro Char 6,1%

Federico Gutiérrez 5,2%

Tomás Uribe 4,6%

Juan Manuel Galán 4,4%

Humberto de la Calle 4,0%

Jorge Robledo 3,7%

Juan Carlos Pinzón 1,3%

Néstor Morales, director de Mañanas Blu, señaló que con los resultados de la encuesta Invamer “Petro tiene razón para estar celebrando, porque está muy por encima de sus promedios históricos”.

Sin embargo, dijo que “la mala noticia para Gustavo Petro es que nunca en la historia de las encuestas en Colombia quien va delante un año ante de las elecciones llega triunfando a las elecciones”.

“Esto no es definitivo y seguramente se va a mover”, agregó.

Por su parte, Pedro Viveros, panelista de Blu Radio, consideró que “Petro está solo en el escenario y no le ha salido el sparring para la pelea y lo está porque la mayoría de los colombianos no está pensando en elecciones de ningún tipo. Está pensando en no ir a la UCI y en tener una vacuna y tener cómo sobrevivir”.

Asimismo, señaló que el senador “no ha parado de hacer campaña desde el 2018 cuando perdió con el presidente Iván Duque”.

En caso de haber segunda vuelta, Martín Orozco, director de Invamer, dijo que la encuesta indicó que Petro ganaría frente a cualquier contrincante.

Por ejemplo, obtendría el 52,8% de los votos si se enfrentara Sergio Fajardo, que tendría 42,3%.

La favorabilidad de Petro, según Orozco, “coincide con la aprobación del presidente Duque, porque en Bogotá y el suroccidente del país es donde tiene la aprobación más baja”.

Y es que el mandatario pasó de tener una desaprobación del 51,9% en noviembre a 63,2% en abril.

Bogotá es la región en la que hay mayor descontento con la labor del presidente, con un 81,9%. En la encuesta anterior este porcentaje había sido de 76,4%. La insatisfacción creció en un 5,5%.

“En esta encuesta lo que es impresionantes es que Petro está ganando en absolutamente todo (…) Tiene votos en sectores que no le eran afines; por ejemplo, los estratos altos, los viejos que eran tan antipetristas. Hay un cambio, una transformación de la opinión pública, que es lo que debería medirse de aquí en adelante”, señaló Néstor Morales.

Por su parte, María Alejandra Villamizar, analista de Noticias Caracol, consideró que los resultados de la encuesta Invamer demuestran que “las votaciones muchas veces se dan por emociones”.

“Se está generando más una empatía emocional porque hay una decepción en las circunstancias tan complicadas que ha traído la pandemia”, dijo.

Sobre otros aspirantes posibles a las elecciones presidenciales de 2022, Viveros manifestó que “si Tomás Uribe queda como candidato (…) va a llevar la carga de 20 años de uribismo mandando el país, y esa carga comienza a mostrarse como un desgaste”.

“Sería un gran favor que le haría al sector de Gustavo Petro porque encarnaría la animadversión que durante 20 años viene el país acumulando”, sostuvo.